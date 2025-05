Leon XIV do dziennikarzy: rozbrójmy słowa, a pomożemy rozbroić świat

Nowy papież Leon XIV spotkał się na poniedziałkowej audiencji z przedstawicielami mediów, gdzie podkreślił znaczenie wolności prasy i wyraził solidarność z uwięzionymi dziennikarzami – przekazał portal Vatican News. „Rozbrójmy słowa, a pomożemy rozbroić świat” – podkreślił Leon XIV.

Pracę reporterów i watykańskich korespondentów w ostatnich dniach Leon XIV określił jako „czas łaski dla Kościoła”. Podziękował za pełnienie tej medialnej misji podczas żałoby po śmierci papieża Franciszka, jego pogrzebu i konklawe.

Inny styl komunikacji

Leon XIV zaapelował o uwolnienie dziennikarzy przetrzymywanych w więzieniach i aresztach „za poszukiwanie i przekazywanie prawdy”. Papież zaznaczył, że w prześladowanych dziennikarzach „Kościół dostrzega odwagę tych, którzy bronią godności, sprawiedliwości oraz prawa człowieka do informacji, ponieważ tylko świadomi obywatele mogą podejmować wolne decyzje” – powiedział Leon XVI.

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” (Mt 5,9) – przypomniał fragment Kazania na Górze papież. Słowa te – zdaniem Ojca Świętego – dotyczą szczególnie ludzi mediów. „To błogosławieństwo stawia wyzwania wobec każdego z nas, ale w szczególny sposób odnosi się do was, wzywając każdego z was do dążenia do innego stylu komunikacji – takiej, która (…) nie posługuje się słowami pełnymi agresji, nie podąża za kulturą rywalizacji i nigdy nie oddziela dążenia do prawdy od miłości, z jaką mamy jej pokornie szukać” – mówił Leon XIV.

Rozbrajając słowa rozbrajamy świat

Podczas audiencji dla dziennikarzy papież w sposób szczególny odniósł się do wojen i konfliktów współczesnego świata. „Musimy powiedzieć «nie» wojnie słów i obrazów, musimy odrzucić paradygmat wojny” – zaapelował.

Leon XIV przypomniał słowa papieża Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: „Rozbrójmy komunikację od wszelkich uprzedzeń i uraz, fanatyzmu, a nawet nienawiści; uwolnijmy ją od agresji”.

Leon XIV zwrócił uwagę, że jako ludzkość nie potrzebujemy „głośnej, brutalnej komunikacji, lecz komunikacji, która potrafi słuchać i zbierać głosy słabych, którzy nie mają głosu” – przekonywał. Papież zaznaczył, że dziennikarze „rozbrajając słowa” pomagają „rozbroić świat”. „Rozbrojona i rozbrajająca komunikacja pozwala nam podzielić się innym spojrzeniem na świat i działać w sposób zgodny z naszą ludzką godnością” – podkreślił papież Leon XIV na spotkaniu z dziennikarzami i ludźmi mediów.

hub/ Vatican News/ X