Lidl może zainwestować 300 milionów złotych w publiczne ładowarki w Polsce

Niemiecka sieć sklepów dyskontowych dzięki inwestycjom została w maju wiceliderem rankingu największych operatorów publicznych stacji ładowania elektryków w naszym kraju. W zestawieniu grupowym razem z siostrzaną spółką Kaufland Polskie Markety także awansowali na drugą pozycję. Spychając na trzecie miejsce Grupę Orlen.

Szybkie tempo rozwoju infrastruktury ładowania dla bateryjnych samochodów osobowych w naszym kraju utrzymuje się. W ciągu pięciu miesięcy 2025 roku liczba publicznych ładowarek zwiększyła się 848 do 5458 sztuk, a punktów ładowania o 1543 do 10132. Tym samym branży udało się przekroczyć symboliczną barierę w rozwoju rynku, jaką było 10 tysięcy gniazd, o dwa miesiące szybciej niż szacowaliśmy. To też uprawdopodabnia, że w tym roku padnie kolejny roczny rekord, po tym jak w 2024 roku udostępniono 1474 nowych stacji z 2677 z punktami, gdzie można naładować elektryka.

Nowy wicelider w rankingu operatorów

Jak wynika z danych Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA), w maju najwięcej ładowarek, bo aż 158 uruchomiła na swoich przysklepowych parkingach sieć dyskontowa Lidl. Takiego wyniku, jak dotychczas nie udało się osiągnąć w Polsce żadnemu operatorowi publicznych stacji ładowania. W ciągu pięciu miesięcy 2025 roku niemiecka firma udostępniła swoim zmotoryzowanym klientom 245 urządzeń, także najwięcej spośród ponad 300 operatorów działających w naszym kraju. W sumie w ciągu ostatniego roku sieć handlowa rozbudowała swoją infrastrukturę dla samochodów bateryjnych o 353 ładowarki, do 445 sztuk, co w ciągu dwunastu miesięcy dało jej awans na pozycję wicelidera z 11 miejsca w rankingu publicznych operatorów w Polsce.

Pozycja Lidla jest mocniejsza niż wynika z danych EIPA. Lista urządzeń udostępnionych klientom zamieszczona na stronie internetowej liczy już 481 pozycji. I będzie jeszcze dłuższa. Firma chce bowiem zamontować ładowarki na wszystkich przysklepowych parkingach, a ma obecnie około 940 marketów. Koszt zakupu i montażu szybkiej ładowarki na prąd stały DC (wraz z przyłączem energetycznym), jakie uruchamia przy swoich marketach Lidl, można szacować na 200 tysięcy złotych. Ten blitzkrieg kosztował więc niemiecką sieć już 96 milionów złotych. Lidl chce mieć w Polsce 1500 placówek, a to oznacza nakłady inwestycyjne na rozwój infrastruktury na rzecz emobilności na poziomie około 300 milionów złotych.

Lider ten sam, ale traci rynkowe udziały

Drugie miejsce, pod względem liczby ładowarek udostępnionych w ciągu pięciu miesięcy 2025 roku zajęła pochodząca ze Słowacji firma GreenWay Polska (103 stacji). Dzięki temu operator umocnił się na pozycji lidera polskiego rynku. Miejsce na pudle wywalczył jeszcze portugalski Power Dot Poland (84 stacje). W TOP5 najbardziej aktywnych inwestorów, jak wynika z wyliczeń Biznes Alert znaleźli się jeszcze: Charge Polska z podpoznańskiego Przeźmierowa (62) oraz niemiecka sieć hipermarketów Kaufland Polska Markety, czyli siostrzana ze spółka Lidl Polska (obie są własnością Schwarz Gruppe). Kolejne pozycje w TOP10 przypadły: estońskiemu operatorowi Enefit (47), krakowskiemu Elocity (44), Adgar Innovations Real Estate Solutions (24), litewskiemu beniaminkowi In Balance grid (22) oraz warszawskiemu operatorowi Eway (21).

Budowa własnej sieci ogólnodostępnych stacji ładowania to bieg dla długodystansowców, bo od zdobycia lokalizacji, do uruchomienia ładowarki zwłaszcza szybkiej, czyli DC, upływa nawet do dwóch lat. Do tego aby osiągnąć odpowiednią skalę działalności i w konsekwencji sukces potrzebne są, jak pokazuje przykład Lidla , duże nakłady.

Miejsce nie jest dane na zawsze

Ogromne wywdatki ponoszone przez część inwestorów doprowadziły do zmian w rankingu największych operatorów publicznych stacji ładowania w naszym kraju. GreenWay Polska, który ma 984 stacji ładowania, i ciągle jest liderem polskiego rynku, z 18-procentowym udziałem w rynku, nie może już nie oglądać się za siebie. W rankingu indywidualnym szybko gonią go Lidl (ma oficjalnie 445 urządzeń) i Power Dot Poland (443), który w maju spadł na trzecie miejsce. Biorąc pod uwagę ambicje i determinację niemieckiej sieci handlowej, już w przyszłym roku może do kolejnej mijanki na szczytach rankingu indywidualnego.

Po pięciu miesiącach 2025 roku w zestawieniu „drużynowym” (obejmującym grupy kapitałowe) GreenWay Polska nadal jest liderem na naszym rynku. Jednak według oficjalnych danych z EIPA, grupa Schwarz (Lidl Polska i Kaufland Polska Markety) ma łącznie 576 ładowarek, i wbiła się na drugie miejsce w takim rankingu. I może jeszcze awansować, biorąc pod uwagę plany obu siostrzanych spółek (Kaufland chce mieć 191 ładowarek przy swoich hipermarketach).

Trzecią pozycję w tym zestawieniu grupowym zajmuje Grupa Orlen z łącznie 501 ładowarkami, dostępnymi pod parasolową ofertą Orlen Charge, obejmującą urządzenia Energi Obrót (308 sztuk, i czwarte miejsce w rankingu indywidualnym), samego Orlenu (164 sztuk i 10 pozycja) i Energa Oświetlenie (19 stacji, i 30 miejsce).

Tomasz Brzeziński