Lidl wspiera kobiecą piłkę nożną – promocje na zdrowe przekąski dla kibiców, kampania marketingowa i wyjątkowy obóz sportowy dla dziewcząt!

Polki zakończyły swój udział w UEFA Women’s EURO 2025 zwycięstwem z Danią, żegnając się z turniejem w pięknym stylu. Mistrzostwa jednak wciąż trwają, a w nadchodzących meczach półfinałowych oraz finale w niedzielę, z pewnością nie zabraknie wielkich emocji. Sportową rywalizację pań wspiera Lidl – oficjalny sponsor turnieju – realizując kampanię „Never stop growing”, celebrującą siłę kobiet i ich sportowe marzenia. W ramach działań na rzecz rozwoju piłki nożnej wśród dziewcząt, sieć zorganizuje również obóz piłkarski, którego celem jest inspirowanie młodych zawodniczek i przyspieszanie rozwoju kobiecego futbolu, jak również szeroko rozumiane wspieranie dziewcząt w budowaniu pewności siebie i rozwoju talentów.

Na czas trwania turnieju Lidl przygotował dla swoich klientów wyjątkową aktywację w aplikacji Lidl Plus – użytkownicy mogą wziąć udział w specjalnej grze „Szczęśliwa Bramka”, która pozwoli połączyć sportowe emocje z dodatkowymi kuponami. „Szczęśliwa Bramka” pojawia się po zakupach z aplikacją Lidl Plus do czwartku, 31 lipca.

Od początku UEFA Women’s EURO 2025 sieć prowadzi kampanię „Never stop growing” – jednym z jej elementów jest 30-sekundowy spot, opowiadający historię dziewczynki, która dzięki codziennemu wysiłkowi, wsparciu najbliższych i zdrowemu odżywianiu – symbolicznie reprezentowanemu przez świeże owoce i warzywa od Lidl – pokonuje kolejne przeszkody i spełnia swoje sportowe marzenia. To opowieść o sile, wytrwałości i wsparciu – wartościach, które Lidl Polska promuje na co dzień w ramach swojej strategii społecznej odpowiedzialności.

Link do spotu: https://youtu.be/mp493tw4aQA.

Jako że wzmocnienie kobiet i szacunek to główne tematy partnerstwa, na wszystkich meczach obecny jest też Lidl Awareness Team. Jego misją jest podtrzymywanie pozytywnej atmosfery poprzez wspieranie kibiców, którzy czują się niekomfortowo lub niebezpiecznie.

Zdrowe przekąski na stadionie i przed telewizorem

W strefach kibica wokół miejsc rozgrywania meczów, sieć rozdaje kibicom kubki ze świeżymi owocami. Natomiast w sklepach możemy znaleźć liczne promocje na zdrowe, owocowo-warzywne przekąski dla fanów sportu, którzy dopingują zawodniczki przed ekranami telewizorów.

„Fresh Field” nad Jeziorem Zuryskim

W ramach działań realizowanych w Szwajcarii, kraju, który jest gospodarzem turnieju, Lidl, na polu o rozmiarach boiska piłkarskiego, położonym w malowniczej okolicy jeziora, uprawia także rozmaite warzywa i owoce. To przestrzeń edukacyjna, w której młodzi odwiedzający mogą z bliska poznać proces wzrostu żywności oraz zrozumieć jej znaczenie dla aktywnego i zdrowego stylu życia. Momentem kulminacyjnym projektu będą zbiory pod koniec lata, które zostaną przekazane lokalnym organizacjom społecznym – jako symbol współpracy, zaangażowania i odpowiedzialności za innych.

Lidl Youth Camp

Z okazji tegorocznych mistrzostw, Lidl zainicjował także projekt Lidl Youth Camp – wyjątkowy obóz sportowy, który w dniach 25–28 lipca 2025 r. zgromadzi w szwajcarskiej Bazylei 100 dziewcząt w wieku 14–17 lat z 20 krajów Europy. Wydarzenie łączy pasję do piłki nożnej z promocją zdrowego stylu życia i rozwoju osobistego. Program powstał z myślą o tym, by pomóc młodym kobietom uwolnić ich wewnętrzną siłę, rozbudzić ambicje i zainspirować je do aktywnego życia – zarówno na boisku, jak i poza nim. To kolejny krok Lidla w kierunku wspierania równych szans i promowania kobiet w sporcie.

Kibicuj piłkarkom i wszystkim dziewczynkom razem z Lidl Polska!

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy oraz w USA. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 31 krajach istnieje ponad 12 000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 900.

