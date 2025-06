Likwidacja TVP Info? Czy PO poprze swój własny postulat?

Konfederacja złożyła w sejmie projekt ustawy, która zakłada likwidację TVP Info i abonamentu RTV. Są to pomysły proponowane przez Platformę Obywatelską w 2021 roku. Czy PO poprze swój projekt sprzed czterech lat?

Konfederacja złożyła ustawę, która zakłada to, o co postulowała Platforma Obywatelska będąc w opozycji.

Uważaj na obietnice…

Chodzi o likwidację kanału informacyjnego TVP, czyli TVP Info.

SPRAWDŹ, GDZIE MOŻESZ PODPISAĆ 👇



Zbieramy podpisy pod likwidacją TVP INFO i abonamentu RTV 🗒



Cały czas uaktualniamy listę punktów:



✅ https://t.co/Pn8kfsthQ9#Koalicja276 pic.twitter.com/mGgUPHiVN4 — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) February 7, 2021

Platforma Obywatelska zbierała wtedy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącej likwidacji TVP Info i abonamentu RTV. Projekt zebrał ponad 100 tysięcy podpisów. W 2023 roku został jednak odrzucony w pierwszym czytaniu przez, zdominowany przez posłów PiS, sejm. Twarzą i inicjatorem projektu był Rafał Trzaskowski, który nawet w kampanii prezydenckiej br. mówił o tym, że TVP Info powinno zostać zlikwidowane.

Na stronie Platformy Obywatelskiej, we wpisie z 2021 roku, można przeczytać: „Polacy oczekują, by w życiu publicznym było mniej agresji, jadu, wzajemnych animozji i ataków. Dziś Polacy chcą, żeby państwo przeznaczało więcej środków na służbę zdrowia. Polska będzie lepsza bez TVP INFO. Polska będzie lepsza, jeśli miliardy złotych zamiast do TVP, trafią na leczenie tych, którzy tego potrzebują”.

Co dalej z mediami publicznymi?

Likwidacja abonamentu RTV jest jednym ze sztandarowych elementów nowej ustawy medialnej, która ma w niedługo trafić do legislacji. Nowa ustawa medialna nie zakłada jednak likwidacji TVP Info, której domagali się politycy Platformy Obywatelskiej, będąc w opozycji.

Prezydent @trzaskowski_: Zlikwidujemy TVP Info i abonament RTV. Zbieranie podpisów zaczniemy już od poniedziałku. #Koalicja276 pic.twitter.com/tjQJ6KJQ4s — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) February 6, 2021

Konfederacja przypomina obietnice wyborcze PO

To kolejny raz gdy politycy Konfederacji składają projekt ustawy, która jest obietnicą wyborczą innej partii. Jakiś czas temu Konfederacja złożyła projekt ustawy, która zakładała podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych – była to jedna z obietnic Koalicji Obywatelskiej, znajdująca się w 100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów.

Ostatecznie, po złożeniu przez KO wniosku o odrzucenie projektu, sejm odrzucił go w pierwszym czytaniu.

łoz