Litwa zaprosiła Polskę do udziału w bałtyckim rynku energii elektrycznej i gazu Alert

Spotkanie ministra klimatu Michała Kurtyki i ministra energii Litwy Žygimantasem Vaičiūnasem. Fot. Ministerstwo Klimatu

Litwa zaprosiła Polskę do aktywnego uczestnictwa w bałtyckim rynku energii elektrycznej i gazu – przekazał w środę w komunikacie szef litewskiego resortu energetyki Żygimantas Vaicziunas po spotkaniu z ministrem klimatu Michałem Kurtyką. Podczas spotkania Litwin zaprosił polskiego ministra do zwrócenia uwagi polskiego operatora TGE na te możliwości współpracy między dwoma krajami.

Ministrowie rozmawiali m.in. o kwestiach synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z Europą kontynentalną, realizacji projektów budowy podmorskiego kabla prądu stałego Harmony Link oraz połączenia gazowego GIPL.

W komunikacie litewskiego resortu energetyki czytamy, że integracja systemów energetycznych Litwy i Polski poprzez obecnie realizowane projekty infrastruktury energetycznej. Stwarza to uczestnikom polskiego rynku energii możliwość uczestnictwa w rynkach energii elektrycznej i gazu również w krajach bałtyckich. – Projekt synchronizacji jest najskuteczniejszym zabezpieczeniem przed przepływem energii elektrycznej ze Wschodu, a udział polskich firm w bałtyckim rynku energii elektrycznej przyczyniłby się do zmniejszenia przepływu tej energii do czasu realizacji projektu synchronizacji w 2025 roku, więc polskie firmy już teraz są ważne, aby ubiegać się o partycypacje na bałtyckim rynku energii elektrycznej – czytamy.

Zdaniem litewskiego ministra udział polskiego operatora giełdy i konkretnych spółek w bałtyckich rynkach energii elektrycznej i gazu przyczyniłby się do realizacji kluczowych celów strategicznych, jak zmniejszenie zależności od importu energii elektrycznej ze Wschodu, a także zwiększenie konkurencji na rynku gazu i wykorzystania w najbardziej efektywny sposób budowanego obecnie polsko-litewskiego gazociągu GIPL.

Ministerstwo Energetyki Litwy/Bartłomiej Sawicki