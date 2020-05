Finał inicjatywy Polski i Ukrainy na rzecz LNG dla państw Partnerstwa Wschodniego Alert

Gazowiec w terminalu LNG fot. Polskie LNG

Pod koniec kwietnia doszło do publikacji raportu podsumowującego prace grupy na rzecz LNG dla państw Partnerstwa Wschodniego, wspólnej inicjatywy Polski i Ukrainy. Grupa rekomenduje dofinansowanie unijne projektów umożliwiających rozwój dostaw z Unii Europejskiej do państw Partnerstwa.

Raport kończący prace grupy to podsumowanie stanu rynku LNG w krajach Partnerstwa Wschodniego, inicjatywy unijnej mającej na celu integrację krajów członkowskich Partnerstwa ze Wspólnotą. Autorzy raportu proponują konkretne działania na rzecz budowy nowej infrastruktury oraz rozwoju współpracy na rynku LNG między krajami unijnymi a członkami Partnerstwa Wschodniego. Dokument ma być wstępem do analizy wewnętrznej w krajach Partnerstwa na temat możliwości wykorzystania LNG w ich gospodarkach do zmniejszenia zależności energetycznej, wsparcia transformacji ku źródłom odnawialnym i dekarbonizacji.

Autorzy raportu sugerują powołanie grup roboczych na rzecz rozwoju dostaw LNG do krajów Partnerstwa Wschodniego, wymianę wiedzy z państwami unijnymi, a także dofinansowanie wybranych projektów wspólnego interesu z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Prace grupy na rzecz LNG dla Partnerstwa Wschodniego oraz raport podsumowujący zostały sfinansowane ze środków unijnych.

Jeden z projektów branych pod uwagę jako narzędzie rozwoju dostaw LNG z Unii Europejskiej do krajów Partnerstwa Wschodniego to Gazociąg Polska-Ukraina który mógłby połączyć te kraje i pozwolić na zwiększenie dostaw gazu z terytorium polskiego nad Dniepr. Wciąż nie zapadła ostateczna decyzja inwestycyjna w jego sprawie, więc dofinansowanie europejskie mogłoby ją uprawdopodobnić.

Wojciech Jakóbik