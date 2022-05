Nowe LNG w Niemczech do 2024 roku Alert

Do 2024 roku Niemcy mają zacząć odbierać LNG z Kataru. Dla Bundestagu to kolejny krok w kierunku uniezależnienia się od surowców rosyjskich.

Niemcy prowadzą rozmowy o imporcie LNG z Kataru od marca tego roku. Katar stał się potencjalnym zastępcą dla rosyjskiego gazu ziemnego.

Współpraca i wysyłka gazu do Niemiec ma się rozpocząć do 2024 roku. Szejk Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani powiedział, że Katar ma możliwość wysyłki surowca do Niemiec, w większości wyprodukowanego w Teksasie LNG.

Nawiązanie współpracy przez państwa to kolejny etap uniezależniania się od Rosji.

upjobsnews.com/Maria Andrzejewska