Lotos Kolej odebrała pierwszą lokomotywę TRAXX DC3 z Akiem Alert

Spółka Lotos Kolej, na mocy umowy dzierżawy, zasiliła we wrześniu swoją flotę kolejną, nowoczesną lokomotywą typu TRAXX, pierwszą z serii DC3 – o numerze E594-001. Jednostkę dostarczyła firma Akiem, która tym samym potwierdza swoją pozycję lidera na europejskim rynku oraz ambicje, by zapewnić polskim przewoźnikom najnowocześniejszy tabor.

Lotos Kolej wzbogaciła swój park lokomotywowy o czteroosiową lokomotywę elektryczną najnowszej generacji, która będzie przeznaczona do wykonywania pracy przewozowej w Polsce. Lokomotywa Alstom Traxx DC3 PL po raz pierwszy została zaprezentowana wspólnie przez obie spółki we wrześniu 2019 roku na największym spotkaniu branży kolejowej w regionie, podczas targów Trako.

– Jesteśmy dumni z faktu, że wspólnie z Lotos Kolej staliśmy się pionierami we wdrożeniu do eksploatacji pierwszej nowoczesnej lokomotywy z serii TRAXX DC3 dla Polski. Realizacja projektu TRAXX DC3 świadczy o naszym zdecydowanym zaangażowaniu w rozwój i wydajność transportu kolejowego w Polsce. Wspólnie z Lotos Kolej osiągnęliśmy swoisty kamień milowy – mówi Anna Puchałowicz, dyrektor ds. sprzedaży Akiem na Europę Centralną.

– Jako niezawodny partner, umożliwiamy naszym klientom dostęp do zrównoważonego transportu, ofertując najem nowoczesnych lokomotyw wraz z pełnym utrzymaniem, odpowiadających wymaganiom operatorów kolejowych w zakresie ich dostępności, zdolności trakcyjnych i wydajności. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie projektu, dostarczając w pełni niezawodne, bezpieczne, najnowszej generacji pojazdy, dzięki czemu przyczyniamy się do rozwoju nowoczesnych trendów na kolei – dodaje Anna Puchałowicz.

Akiem posiada w swojej flocie ponad 220 lokomotyw TRAXX, z których 60 może być eksploatowanych w Polsce. Platforma TRAXX zapewnia doskonałe parametry techniczne i składa się z niezawodnych, sprawdzonych komponentów gwarantujących najwyższy poziom użyteczności.

Lokomotywa TRAXX DC3 jest lokomotywą uniwersalną, może osiągnąć prędkość do 160 km/h, a jej maksymalna siła pociągowa wynosi 320 kN, co pozwala na zwiększenie maksymalnego obciążenie pociągu. Ulepszenie systemu napędowego ważącego 86 ton pojazdu wpływa na niższe zużycie energii. Parametry lokomotywy pozwoliły na zwiększenie przebiegów międzyprzeglądowych – z 30 do 40 tysięcy kilometrów. Obecnie po światowych torach jeździ już ponad 2 000 lokomotyw TRAXX, które mają zezwolenie na jazdę w 20 krajach, pokonując rocznie łączny dystans wynoszący około 300 milionów kilometrów.

– Doskonale znamy lokomotywy z rodziny TRAXX, które użytkujemy już od 2010 roku, Eksploatujemy zarówno TRAXX MS, jak i TRAXX DC. Lokomotywa od Akiemu TRAXX DC3 będzie pierwszym tego typu modelem, który wykazuje się wysokim współczynnikiem dostępności i odpowiednią charakterystyką trakcyjną dla przewozów towarowych. Jestem przekonany, że lokomotywa sprawdzi się w działalności przewozowej naszej spółki – ocenia Anatol Kupryciuk, prezes zarządu Lotos Kolej.

– Cieszymy się, że do coraz większej liczby nowoczesnych lokomotyw eksploatowanych przez Lotos Kolej możemy włączyć również TRAXX DC3. Pracujemy nad tym, by w kolejnych miesiącach pozyskać następne nowoczesne lokomotywy – podkreśla Jaromir Falandysz, wiceprezes zarządu Lotos Kolej.

Lotos Kolej/Michał Perzyński