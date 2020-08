Lotos kupił nowoczesny dźwig od firmy Zeppelin Polska Alert

fot. Lotos

Nowy żuraw Grove GMK5180L-1 zasili park maszynowy spółki Lotos Serwis. Dźwig będzie wykorzystywany przy remontach oraz utrzymaniu ruchu na terenie rafinerii. Sprzęt pochodzi od Zeppelin Polska, jedynego dystrybutora maszyn firmy Grove w Polsce – informuje Lotos.

Największy dźwig we flocie

Spółka Lotos Serwis posiada już w swoim wyposażeniu żuraw Grove GMK5100. Nowy GMK5180L-1 będzie największym dźwigiem wykorzystywanym na terenie rafinerii. Maszyna ułatwi spółce realizację usług z zakresu utrzymania ruchu, obsługi urządzeń i instalacji, remontów oraz usług diagnostyczno-pomiarowych.

– Nowoczesne wyposażenie spółki Lotos Serwis pozwoli na podtrzymanie wysokich standardów obsługi urządzeń i instalacji, a także usprawni przeprowadzanie prac remontowych na terenie zakładu. Nowy sprzęt doskonale się sprawdzi, dając nam większe możliwości przy nowo wybudowanych instalacjach. Rafineria Grupy Lotos jest obecnie w trakcie prac remontowych i modernizacyjnych, które przeprowadzają polskie firmy. Co druga zlokalizowana jest na Pomorzu. Dzięki temu, modernizujemy zakład i wspieramy lokalne przedsiębiorstwa – mówi Paweł Jan Majewski, prezes zarządu Grupy Lotos.

Lotos zaznacza, że model GMK5180L-1, o udźwigu nominalnym 180 t, posiada wysięgnik o długości 64 m oraz dodatkowe kraty o łącznej wysokości wysięgnika 101 m. Został on wyposażony w komplet zbloczy hakowych i w odporne na zużycie – sprzęgło hydrodynamiczne VIAB, współpracujące z jednostką napędową marki Mercedes Benz. Zastosowanie tego typu wyposażenia znacząco wpłynie na ruszanie i hamowanie żurawia. Nowy dźwig posiada także system MAXBASE, który umożliwia pracę z różną bazą wysuniętych podpór. To z kolei zapewnia dostęp do mniej dostępnych miejsc pracy. Dzięki temu systemowi, żuraw posiada zwiększony udźwig w poszczególnych pozycjach obrotu nadwozia.

Lotos/Jędrzej Stachura