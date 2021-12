Łukaszenka: Jak Polacy zamkną granice, to jak sprowadzą surowce z Rosji? Alert

Aleksandr Łukaszenka. Fot.: president.gov.by

Aleksandr Łukaszenka w wywiadzie telewizyjnym po raz kolejny powtórzył groźbę przerwania dostaw surowców energetycznych idących przez terytorium Białorusi na Zachód.

– Jeżeli Polacy, czy tam jacyś inni mnie próbują dusić, to myślisz, że będę patrzył na jakieś tam kontrakty, umowy? Jak Polacy chcą zamknąć granice, to niech zamykają! My nie mamy wielu interesów w UE. My skupiamy się na handlu z Rosją, Chinami, i resztą Dalekiego wschodu. Ale teraz co z towarem idącym na Zachód przez nasze terytorium? – mówi Łukaszenka cytowany przez agencję BelTA.

– Przez Ukrainę nie przejadą, tam jest granica zamknięta. Przez państwa bałtyckie nie przejadą bo nie ma tam infrastruktury. Jak zamkną granice to jak sprowadzą surowce energetyczne z Rosji? Niech pomyślą najpierw o konsekwencjach. Ja nie żartuję – zakończył Łukaszenka.

BelTA/Mariusz Marszałkowski