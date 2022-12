Małecki: Przypadek PKP Energetyka dowodzi, że przepisy chronią przed wrogim przejęciem Energetyka

Polska Grupa Energetyczna przejmuje PKP Energetyka ze strategicznymi aktywami kolejowymi. Zdaniem Macieja Małeckiego jest to dowód na to, że ustawa o ochronie niektórych inwestycji chroni przed wrogim przejęciem. Ma chronić także Rafinerię Gdańską po fuzji Orlenu z Lotosem.

Maciej Małecki. Fot. Wojciech Jakóbik

– Zawsze istnieje niebezpieczeństwo i o tym mówiliśmy przed siedmiu laty, kiedy padł pomysł sprzedaży PKP Energetyki. Mówiliśmy o tym, że spółka w każdym momencie może stać się własnością podmiotu, który będzie realizował swą politykę odmiennie od oczekiwanej. Najważniejsza jest stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa energetycznego na polskiej kolei i ta transakcja to bezpieczeństwo gwarantuje – zapewnił Maciej Małecki, wiceprezes aktywów państwowych na konferencji państwowej.

– To rząd Prawa i Sprawiedliwości wpisał PKP Energetykę na listę spółek chronionych ustawą o ochronie inwestycji. Był tam także EDF i kiedy miał plan wyjścia z Polski to wtedy dzięki temu, że była na liście, te aktywa mogły trafić do Polskiej Grupy Energetycznej – wyliczał Maciej Małecki. – Spółka była chroniona przez umieszczenie na liście ustawy o kontroli inwestycji – dodał.

Ustawa o ochronie niektórych inwestycji zakłada stworzenie listy spółek strategicznych z punktu widzenia państwa. Na liście znajdzie się także spółka mająca zarządzać Rafinerią Gdańską po sprzedaży 30 procent jej udziałów na rzecz Saudi Aramco przez PKN Orlen w ramach środków zaradczych po fuzji z Grupą Lotos.

Opracował Wojciech Jakóbik