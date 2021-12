MAE: W 2026 roku moc OZE na świecie zrówna się z paliwami kopalnymi i atomem łącznie Alert

Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) energetyka odnawialna powinna odpowiadać za prawie 95 procent wzrostu mocy na świecie do 2026 roku, a energia słoneczna ma stanowić ponad połowę tego wzrostu. Ma to się stać mimo rosnących kosztów materiałów do budowy turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych.

– Tegoroczny rekordowy przyrost energetyki odnawialnej w wysokości 290 gigawatów to kolejny znak, że pojawia się nowa globalna gospodarka energetyczna. Wysokie ceny surowców i energii, które obserwujemy dzisiaj, stawiają nowe wyzwania dla przemysłu OZE, ale podwyższone ceny paliw kopalnych sprawiają, że odnawialne źródła energii są jeszcze bardziej konkurencyjne – powiedział dyrektor MAE Fatih Birol. Agencja podkreśla, że ​​moce z OZE do 2026 roku będą równe obecnej całkowitej globalnej mocy energetycznej paliw kopalnych i energii jądrowej łącznie. – Bardziej zdecydowana polityka rządu i cele klimatyczne, wysunięte przez zobowiązania podjęte na konferencji COP26 w Glasgow w zeszłym miesiącu napędzają wzrost, ale tempo wzrostu odnawialnych źródeł energii musi przyspieszyć, aby ograniczyć wzrost temperatury – stwierdziła MAE.

Mimo to MAE ostrzegła, że ​​w ciągu najbliższych pięciu lat średnie roczne przyrosty mocy słonecznej i wiatrowej będą musiały prawie podwoić się w porównaniu z obecnymi przewidywaniami agencji, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, podczas gdy roczny wzrost popytu na biopaliwa musiałby się zwiększyć czterokrotnie.

