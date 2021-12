MAE: Zużycie węgla w Unii Europejskiej spadnie, a elektrownie gazowe wyprzedzą te węglowe Alert

Flagi Unii Europejskiej. Fot. pixabay.com

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) przedstawiła raport, z którego wynika, że zużycie węgla energetycznego w Unii Europejskiej spadnie z 380 mln ton w 2021 roku do 274 mln ton w 2024 roku. – W perspektywie średnioterminowej spadające ceny gazu i wysokie stawki uprawnień do emisji CO2 spowodują, że elektrownie gazowe wyprzedzą te węglowe – czytamy w dokumencie.

W raporcie MAE czytamy, że malejące zapotrzebowanie na energię elektryczną i historycznie niskie ceny gazu w Unii Europejskiej spowodowały spadek zużycia węgla energetycznego z 85 mln ton (-20 procent), do 340 mln ton w 2020 roku. Jednak w trzecim kwartale ceny gazu wzrosły. Sytuacja na światowych rynkach gazu stała się napięta w 2021 roku, a ceny gazu skoczyły do historycznych maksimów – podaje agencja.

Zdaniem ekspertów, energetyka węglowa w Unii Europejskiej odbije w 2021 roku, mimo że ceny węgla i uprawnień do emisji CO2 wzrosły od początku roku. – Ceny gazu i węgla spadną w 2022 roku, co utrudni działanie nieefektywnym elektrowniom węglowym i konkurowanie z gazem – piszą.

W raporcie czytamy, że w perspektywie średnioterminowej spadające ceny gazu i wysokie stawki EU ETS spowodują, iż elektrownie gazowe wyprzedzą te węglowe. W 2024 roku nawet koszty zmienne elektrowni opalanych węglem brunatnym mają być wyższe niż w przypadku bloków gazowych. Ponadto moce węglowe zmniejszą się wraz z wdrażaniem planów wycofywania węgla w krajach europejskich, na przykład w Niemczech, gdzie do 2024 roku planuje się wycofanie 2,9 GW mocy z węgla brunatnego i 6,7 GW mocy z węgla kamiennego – czytamy.

Zdaniem MAE, moce węglowe będą zyskiwać na znaczeniu w Niemczech, ponieważ wszystkie pozostałe elektrownie jądrowe w kraju zostaną zamknięte do grudnia 2022 roku. Polska, w której spodziewane jest silne odbicie węgla w 2021 roku po spadku z 2020 roku, powróci do powolnego i stałego spadku od 2022 roku. Prognozy mówią o tym, że w całej Unii Europejskiej zużycie węgla energetycznego spadnie z 380 mln ton w 2021 roku do 274 mln ton w 2024 roku – podkreślają eksperci.

Cały raport można znaleźć tutaj (wersja w języku angielskim).

Międzynarodowa Agencja Energetyczna/Jędrzej Stachura