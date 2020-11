Demonstracyjny magazyn wodoru ma powstać na Pomorzu w 2025 roku Alert

Magazyn gazu w Kosakowie, Polska. Fot. PGNiG

PGNiG przyznaje, że istniejące sieci przesyłowe gazu w Polsce nie nadają się do transportu wodoru, ale nowe mogą powstać. Demonstracyjny magazyn wodoru tej grupy kapitałowej ma powstać w 2025 roku na Pomorzu.

Agata Urbaniak z Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNIG oceniła na konferencji EUROPOWER 2020 pod patronatem BiznesAlert.pl, że istniejące sieci dystrybucyjne gazu nie są przygotowane do transportu wodoru. – Nikt w Polsce nie powiedział nic o planach na ten temat ani nie wyznaczył cezury czasowej. Nasz projekt Power 2 Gas potwierdza potrzebę badań na ten temat – oceniła. – Dopiero się uczymy i zdobywamy kompetencje – dodała. Zaznaczyła, że obowiązkiem operatora jest utrzymanie jakości paliwa. – Jeśli mówimy o, powiedzmy 20 procentach wodoru, bo w programie INGRID będziemy testować mieszanki do 23 procent mieszanki wodoru, to jest przed nami długa droga, zanim będziemy mogli powiedzieć o gotowości sieci do transportowania tego paliwa. Inwestycje w transport czystego wodoru będą podejmowane w klastrach, hubach i dolinach wodorowych z pewnym odbiorcą stałych dostaw. W innym wypadku inwestycje w dedykowane gazociągi byłyby ryzykowne – podsumowała uczestniczka konferencji EUROPOWER 2020. – Taką lokalizacją w pierwszym rzędzie jest Pomorze przez inwestycje w offshore oraz kawernowe magazyny w okolicy Kosakowa. W pierwszej kolejności planujemy instalację demonstracyjną w Mogilnie w 2025 roku. Potem będziemy mieli wiedzę pozwalającą na budowę instalacji komercyjnej w pobliżu Kosakowa – zadeklarowała.

Wojciech Jakóbik