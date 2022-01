Małecki: Zdążymy z Baltic Pipe i Polska będzie uwolniona od Gazpromu Bezpieczeństwo

– Z Baltic Pipe zdążymy do końca tego roku. Prace idą zgodnie z harmonogramem, gazociąg ma być uruchomiony na początku października, z końcem roku wygasa wieloletnia umowa z Gazpromem, która zawierała niekorzystny aneks dla Polski. Wtedy Polska będzie uwolniona od Gazpromu, natomiast będziemy mieli zapewnione dostawy gazu dla naszej gospodarki i bardziej swobodne ręce w zakresie nabywania gazu kiedy jest tańszy na rynkach światowych – powiedział Maciej Małecki w Polskim Radio 24.

Nord Stream 2 stanowi zagrożenie

– Gazu w Polsce nie zabraknie. Magazyny mamy wypełnione w odróżnieniu od innych krajów Europy zachodniej. Zadbaliśmy o bezpieczeństwo energetyczne naszych obywateli – powiedział sekretarz stanu w ministerstwie aktywów państwowych Maciej Małecki. – Kraje Europy zachodniej wierzyły w bajki, że Putin jest przedsiębiorcą kierującym się biznesem, że Gazprom prowadzi klasyczne działania rynkowe i taka narracja funkcjonowała w Europie zachodniej wzmacniana przez wysokich urzędników różnych krajów.

Maciej Małecki wspomniał o tym, jakie zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego niesie ze sobą projekt Nord Stream 2. – Nord Stream 2 to projekt polityczny. Gazociąg, który Rosja razem z Niemcami przy wsparciu innych krajów europejskich – przede wszystkim dużych firm europejskich – chce uruchomić w celu ominięcia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj problem z wysokimi cenami gazu wynika z szantażu gazowego Władimira Putina. Gazprom ograniczył podaż gazu do Europy jednocześnie naciskając w taki sposób, że jeśli zostanie uwolniony od rygorów przepisów europejskich gazociąg Nord Stream 2 i zostanie uruchomiony z przywilejami, bez ograniczeń związanych z przepisami europejskimi, wtedy tym gazociągiem Rosja zatłoczy tyle gazu do Europy ile będzie trzeba.

– Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej znajdą się wśród krajów, w które uderzy gazociąg Nord Stream 2. Kraje Europy Zachodniej będą miały spokój, bo Putin będzie mógł zaspokajać potrzeby Europy Zachodniej, natomiast do Europy Środkowo-Wschodniej ten gaz nie będzie płynął – dodał na antenie Maciej Małecki.

Polska uwolni się od Gazpromu

Sekretarz stanu w MAP wspomniał, że polskie interesy w kwestiach stabilnych dostaw gazu zostaną zabezpieczone między innymi poprzez uruchomienie nowego gazociągu czy też rozbudowę terminalu LNG – Zabezpieczamy Polaków w zakresie dostaw gazu. Z jednej strony rozbudowujemy terminal gazowy w Świnoujściu z drugiej strony idą pełną parą prace nad gazociągiem Baltic Pipe. Gazociąg Baltic Pipe pozwoli do polski sprowadzić 10 mld dodatkowych m3 gazu. To kolejne uwolnienie Polski i Europy od zależności od Rosji. Im więcej gazociągów prowadzonych do Polski i Europy z innych kierunków niż rosyjskich tym lepiej nie tylko dla naszego bezpieczeństwa energetycznego ale też dla wolnego rynku gazu.

Jak postępują prace związane z gazociągiem Baltic Pipe? – Z Baltic Pipe zdążymy do końca tego roku. Prace idą zgodnie z harmonogramem, gazociąg ma być uruchomiony na początku października, z końcem roku wygasa wieloletnia umowa z Gazpromem, która zawierała niekorzystny aneks dla Polski. Wtedy Polska będzie uwolniona od Gazpromu, natomiast będziemy mieli zapewnione dostawy gazu dla naszej gospodarki i bardziej swobodne ręce w zakresie nabywania gazu kiedy jest tańszy na rynkach światowych – zaznaczył Maciej Małecki.

Opracował Aleksander Tretyn