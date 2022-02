Malowanie śniegu na Igrzyskach Olimpijskich w Chinach Alert

Armatka śnieżna. Fot. Freepik.

Ruszyły igrzyska olimpijskie w Pekinie w obliczu groźby wojny na Ukrainie oraz zbliżenia reżimów w Chinach i Rosji. Oprócz tego zabraknie w ich trakcie naturalnego śniego, a Chińczycy będą go musieli zapewnić sztucznie.

Zawody będą odbywać się w Pekinie, gdzie zetrą się w boju sportowym panczeniści, łyżwiarze i hokeiści. Narciarstwo alpejskie, bobsleje i saneczkarstwo to domena Yanqing a narciarstwo klasyczne, biathlon i snowboard – Zhangjiakou.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 w Chinach odbędą się jednak wyłącznie z wykorzystaniem sztucznego śniegu. W ostatnich miesiącach w Pekinie brakowało opadów ze średnią 11 mm dziennie. Białe paliwo powstanie przy pomocy kilkuset armatek śnieżnych, do których zaopatrzenia będzie potrzeba 49 mln galonów (ponad 180 mln litrów) wody, jak donosi Huffington Post.

Nie będzie to jednak zwykła woda, ale mieszanka chemiczna, która utrzyma się w stanie ciekłym do momentu, w którym będzie mogła spaść jako sztuczny śnieg na grunt. Chińczycy pobiją jednak rekord. Do tej pory żadne igrzyska nie wymagały produkcji całości białego puchu potrzebnego do zawodów.

Niedobór śniegu może wynikać ze zmian klimatu, ale warto uważać, aby uzupełnianie ich nie skończyło się nowymi szkodami dla środowiska.

Huffington Post/Wojciech Jakóbik