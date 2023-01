Mały atom dla KGHM ma zielone światło w USA Alert

Regulator amerykański Nuclear Regulatory Commission orzekł o zatwierdzeniu certyfikacji technologii VOYGR od firmy NuScale. To krok milowy przybliżający do wdrożenia jej, między innymi w Polsce.

NuScale Power. Fot. businesswire.com.

NRC ma zmienić przepisy tak, aby certyfikować technologię NuScale. Jej orzeczenie zapadło 21 stycznia. NuScale ma śmiałe plany w Europie Środkowo-Wschodniej i współpracuje między innymi z polskim KGHM. Orzeczenie NRC to sygnał o możliwości wdrożenia tej technologii na rynku, a zatem i w Polsce.

KGHM i NuScale podpisały we wrześniu 2022 roku zlecenie zamówienia na pierwszy reaktor małej skali SMR w Polsce. Zobowiązuje on do przygotowania do budowy takiego obiektu. KGHM deklarował, że chciałby mieć pierwszy taki reaktor już w 2029 roku.

Nuclear Regulatory Commission/Wojciech Jakóbik