Mały atom rusza z kopyta. Polska postawi pierwszy SMR w Europie?

Mały reaktor modułowy BWRX-300 otrzymał zielone światło w Kanadzie. Według Orlen Synthos Green Energy decyzja Kanadyjczyków otwiera możliwość startu pierwszego małego reaktora modułowego w Polsce już na początku lat 30. –Technologia małych reaktorów od GE Hitachi jest realnie gotowa do wdrożenia – przekazał Biznes Alert Mariusz Ilnicki, ekspert ds. rozwoju SMR w OSGE. Beton pod pierwszy reaktor SMR w Polsce może zostać wylany w 2028 roku.

8 maja 2025 roku rząd prowincji Ontario, właściciel firmy Ontario Power Generation (OPG), podjął ostateczną decyzję inwestycyjną (Final Investment Decision – FID) dotyczącą budowy pierwszego na świecie reaktora BWRX-300 i jednocześnie pierwszego SMR-a w świecie zachodnim. Oznacza to, że technologia małych reaktorów modułowych od amerykańsko-japońskiego konsorcjum GE Hitachi Nuclear Energy, których budowę w Polsce przygotowuje Orlen Synthos Green Energy, jest gotowa do zastosowania. Zdaniem Mariusza Ilnickiego, eksperta ds. rozwoju SMR w OSGE, decyzja Kanadyjczyków to przełom w energetyce jądrowej.

Polska zamontuje pierwszy SMR w Europie?

OSGE, obserwując wydarzenia w kanadyjskim Darlington na przedmieściach Toronto, gdzie do 2035 roku mają powstać cztery reaktory BWRX-300, przygotowuje się do budowy floty takich jednostek w Polsce. Spółka utworzona przez Grupę Orlen i Synthos chce wykorzystać dokumentację techniczną i regulacyjną opracowaną w Kanadzie. Premierowy reaktor może być gotowy do pracy w Polsce na początku lat 30.

– Plany OPG budowy czterech reaktorów BWRX-300 są znane od lipca 2023 roku, gdy firma wspólnie ze swoim właścicielem, rządem prowincji Ontario, ogłosiła plany inwestycji w SMR-y. To właśnie jednoznaczne zaangażowanie w komercjalizację technologii BWRX-300 ze strony naszego kanadyjskiego partnera pozwala nam na realizację naszych planów i zakończenie budowy pierwszego w Unii Europejskiej małego reaktora modułowego już na początku lat 30. – mówi Mariusz Ilnicki w rozmowie z Biznes Alert.

Ekspert podkreśla, że decyzja o budowie czterech reaktorów BWRX-300 w kanadyjskim Darlington daje możliwość szybkiego wdrożenia technologii w Europie.

– To potwierdzenie, że technologia małych reaktorów modułowych od GE Hitachi jest realnie gotowa do wdrożenia i daje możliwości szybkiej budowy, co stanowić będzie przełom w energetyce jądrowej – podnosi Mariusz Ilnicki.

Europa czeka na mały atom od lat

Małe reaktor modułowe to temat, który od kilku lat widnieje na tapecie europejskich firm, w tym polskich. Jeszcze w 2022 roku mocno zabiegał o nie KGHM we współpracy z amerykańskim Nuscale, projektantem reaktorów, który chciał być prekursorem wdrażania technologii m.in. w Bułgarii, Czechach czy Rumunii. Ich pierwszy reaktor w 2028 roku mieli odpalić właśnie Rumuni, ale firma wstrzymała projekty w regionie.

Kolejnym polskim gigantem w drodze po mały atom jest Grupa Orlen. Poprzedni zarząd koncernu mówił nawet o kilkudziesięciu reaktorach w całej Polsce. Obecne władze Orlenu zrewidowały te plany i według najnowszej strategii do 2035 roku postawią dwa BWRX-300 na własny użytek.

– Jeśli chodzi o strategię naszego udziałowca Orlenu, mowa jest o jednostkach na własne potrzeby, nie zaś o planach OSGE – tłumaczy Mariusz Ilnicki, ekspert ds. rozwoju SMR w OSGE, w rozmowie z Biznes Alert.

Według zapowiedzi OSGE, beton pod pierwszy reaktor SMR w Polsce może zostać wylany w 2028 roku. Co ciekawe, w tym samym roku ma wystartować budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

Czym jest BWRX-300?

BWRX-300 to chłodzony wodą, z obiegiem naturalnym, mały reaktor modułowy (SMR) o mocy 300 MWe. Wśród jego zalet, producent wymienia sprawdzone w USA pasywne systemy bezpieczeństwa oraz uproszczoną konstrukcję, która umożliwia łatwiejszy montaż i redukcję kosztów w porównaniu do wielkoskalowej energetyki jądrowej.

Jędrzej Stachura