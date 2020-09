MAP wybierze doradcę sektora energetycznego Alert

Ministerstwo aktywów państwowych prawdopodobnie w przyszłym tygodniu wybierze doradcę, który pomoże w opracowaniu strategii dla sektora energetycznego – poinformował wiceminister Artur Soboń.

(Nie)węgiel

Zdaniem Artura Sobonia, wszystkie warianty są nadal w grze z zastrzeżeniem, że musi dojść do rozdzielenia aktywów węglowych od niewęglowych. – Prawdopodobnie w najbliższym tygodniu wybierzemy doradcę, który opracuje koncepcję strategii dla energetyki. Oferty doradców mówią o czasie 2-6 miesięcy na przygotowanie, my chcemy, żeby ta koncepcja powstała jak najszybciej. Nie przesądzamy, jak ma to wyglądać. Czekamy na propozycję doradcy. Nie chcemy mu niczego narzucać. Jest tylko jeden warunek: oddzielenie aktywów węglowych od niewęglowych – powiedział wiceminister Soboń w rozmowie z Polską Agencją Prasową podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura