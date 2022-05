Marszałkowski: Gotowość do dzielenia się zasobami w Unii Europejskiej jest kluczowa Energetyka

Mariusz Marszałkowski. Fot. Polskie Radio

– Gotowość do dzielenia się zasobami w Unii Europejskiej jest w tym momencie kluczowa. To jest wyzwanie, jeśli chodzi o zdobycie gazu, bo wszyscy go poszukują. Państwa rzeczywiście chcą się dywersyfikować i znaleźć zastępstwo dla surowców z Rosji, więc to zapotrzebowanie na gaz jest bardzo wysokie – powiedział redaktor BiznesAlert.pl Mariusz Marszałkowski w rozmowie z Polskim Radiem.

Mariusz Marszałkowski skomentował pomysł potencjalnych wspólnych zakupów gazu dla całej Unii Europejskiej. – To trudne zadanie, ponieważ Europa jest podzielona na wiele elementów, jeśli chodzi o kwestie energetyczne. Nie każde państwo ma taki sam udział gazu oraz połączenia systemowe między sobą. Polska wkrótce będzie bardzo dobrze połączona, ponieważ w zasadzie z każdym sąsiadem, poza Rosją, do końca bieżącego roku będziemy mieli połączenia gazowe. To jest też bardzo ważny element w kontekście zabezpieczenia energetycznego – powiedział redaktor BiznesAlert.pl w rozmowie z Polskim Radiem.

– Musimy pamiętać, że gotowość do dzielenia się pewnymi zasobami jest w tym momencie kluczowa. To jest wyzwanie, jeśli chodzi o zdobycie gazu, bo wszyscy go poszukują. Państwa rzeczywiście chcą się dywersyfikować i znaleźć zastępstwo dla surowców z Rosji, wiec to zapotrzebowanie na gaz jest bardzo wysokie. Natomiast moce produkcyjne skraplania na przykład LNG nie zwiększyły się radykalnie w ostatnich miesiącach i na to też będziemy musieli trochę poczekać – podkreślił Marszałkowski.

Opracował Jędrzej Stachura