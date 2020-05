UE: Ruszają konsultacje nowego mechanizmu finansowania OZE Alert

Komisja Europejska rozpoczęła czterotygodniowe konsultacje społeczne projektu przepisów, które mają wykreować nowy unijny mechanizm finansowania OZE.

Przetargi

Nowy mechanizm ma stworzyć państwom członkowskim możliwość wspólnego korzystania z projektów energii odnawialnej finansowanych w drodze przetargów z wykorzystaniem ogólnounijnego finansowania.

Umożliwia to państwom członkowskim wpłacanie dobrowolnych składek finansowych na program, który zostanie wykorzystany do składania ofert wsparcia nowych projektów OZE we wszystkich państwach członkowskich. Kraj biorący udział w programie otrzymuje możliwość dodatkowych lokalnych inwestycji w OZE. Może dzięki temu czerpać korzyści wzrostu zatrudnienia, niższej emisji gazów cieplarnianych, poprawy jakości powietrza, modernizacji systemu energetycznego i zmniejszonej zależności.

– Mechanizm, dzięki któremu państwa członkowskie będą ściślej współpracować pozwoli również na bardziej opłacalne wykorzystanie energii odnawialnej w całej UE – przekonuje Komisja Europejska.

Nowe prawo zostanie wprowadzone za rok

– Nowy system zapewni państwom członkowskim kolejną możliwość wkładu własnego w zakresie energii i klimatu, inwestując w zasoby odnawialne, a ich rozwój ma jak najbardziej sens – powiedział komisarz ds. Energii Kadri Simson. Mechanizm powinien zostać wprowadzony na początku 2021 roku.

