Media krytykowane po tragedii w Macedonii Północnej

„Relacje prasowe na temat pożaru klubu nocnego w Kočani, we wschodniej części Macedonii Północnej, w którym 16 marca zginęło co najmniej 59 osób, muszą być zgodne z Globalną Kartą Etyki IFJ” – zaapelowały Międzynarodowa i Europejska Federacja Dziennikarzy (IFJ-EFJ). Wezwano dziennikarzy, aby rzetelnie przekazywali fakty i unikali sensacji w poszanowaniu prywatności osób dotkniętych tragedią.

IFJ i EFJ dołączyły tym samym Niezależnego Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Mediów (SSNM) oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy(AJM) w Macedonii Północnej wzywając dziennikarzy do przestrzegania zasad zawodowych podczas relacjonowania tragedii.

59 ofiar, setki rannych…

Rankiem 16 marca wybuchł pożar w nielicencjonowanym klubie nocnym w Kočani, mieście we wschodniej części Macedonii Północnej, w wyniku, którego zginęło co najmniej 59 osób, a setki zostały ranne na koncercie, w którym uczestniczyło około 500 osób. Doniesienia medialne o tej tragedii trafiły na pierwsze strony gazet w Macedonii Północnej, na Bałkanach i poza nimi, pozostawiając wiele do życzenia pod względem standardów zawodowych i etyki dziennikarskiej – zwracają uwagę IFJ i EFJ.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Macedonii (AJM) i organ regulacyjny Council for Media Ethics of Macedonia (CEMM) wydały 16 marca oświadczenie, w którym apelują do dziennikarzy i mediów o przestrzeganie zasad etycznych Kodeksu Dziennikarzy i standardów zawodowych podczas relacjonowania tragicznych wydarzeń. Zaapelowano do dziennikarzy, aby unikali sensacji. Chodzi m.in. o wizyty polityków w szpitalach w asyście wieli dziennikarzy.

Unikać sensacji i polityków

„Pracownicy mediów (…) uczestniczyli w wykorzystywaniu rannych. Wykorzystywanie i manipulowanie emocjami ofiar i ich rodzin jest naruszeniem etyki dziennikarskiej” – napisano w oświadczeniu Niezależnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Serbii (IJAS).

Po tragedii w Kočani macedońscy dziennikarze są narażeni na coraz bardziej wrogie zachowanie polityków i przedstawicieli rządu wobec mediów. Tego rodzaju zachowanie sprzyja autocenzurze i podważa jakość informacji docierających do opinii publicznej – podały IFJ i EFJ.

Pogrzeb

Na 20 marca zaplanowano ceremonię pogrzebową ofiar niedzielnej tragedii. „Dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego Stojnche Angelov zwrócił się do pogrążonych w żałobie obywateli z prośbą, aby nie wchodzili na cmentarz na dzisiejszą ceremonię pogrzebową, lecz uczynili to później” – napisał macedoński portal Republika.

Ze względu na położenie miejskiego cmentarza w Kočani, jak podały służby kryzysowe, nie ma możliwości bezpiecznego wejścia na teren cmentarza dużej liczby osób.

Księża z Kočani będą stać przy bramie wejściowej na cmentarz, żegnając rodziców i ich bliskich – przekazano.

hub/ MA – BA/ EFJ/ X/ 24.mk/ novamakedonija.com.mk/ vecer.mk/ Makfax/ republika.mk