Media o zawiadomieniu prezesa TK w sprawie zamachu stanu w Polsce

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył w środę zawiadomienie do prokuratury informując o zamachu stanu w Polsce oskarżając o to m.in. rząd i premiera Donalda Tuska. W mediach zawrzało od informacji i komentarzy.

Bogdan Święczkowski poinformował, że zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia zamachu stanu. Wśród podejrzewanych znajdują się m.in. premier Donald Tusk, marszałkowie Sejmu i Senatu, szef Rządowego Centrum Legislacji oraz niektórzy sędziowie i prokuratorzy.

Echa medialne tej informacji różniły się na pierwszy rzut oka tym, że media konserwatywne pisały o zamachu stanu a media tzw. głównego nurtu, najczęściej prorządowe, pisały o „zamach stanu”. Różnic było jednak więcej a ton przekazu zmieniał się z godziny na godzinę przeradzając się w publiczną debatę w sieci i portalach społecznościowych.

Media prorządowe

Telewizja TVN24 otwierała swój serwis tytułem „Kaczyński o <<zamachu stanu>>, Tusk: daj spokój, my tu mamy poważne sprawy”. Portal TVN24 zacytował lidera opozycji – Kaczyński „Z satysfakcją przyjmuję inicjatywę Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i fakt wszczęcia śledztwa przez Zastępcę Prokuratora Generalnego na podstawie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa zamachu stanu. Sam wielokrotnie wskazywałem na art. 127 Kodeksu karnego” – napisał na X prezes PiS cytowany przez TVN24.

Ten sam portal opublikował nagranie Donalda Tuska zamieszczone na X. Słychać na nim jak osoba obserwująca premiera grającego w tenisa stołowego mówi: „Słuchajcie, Kaczyński mówi, że zrobiliście zamach stanu”. Tusk odpowiada: „Daj spokój, my tu mamy poważne sprawy. Później się tym zajmiemy” – mówił premier.

TVP Info na portalu zamieściła tytuł. „Prokurator Ziobry z zarzutami chce Trybunału Stanu dla premiera”. Mniej w tym artykule było o zawiadomieniu w sprawie zamachu stanu a więcej o prokuratorze Michale Ostrowskim. „Już od początku kadencji nowego rządu widać było konfrontacyjną postawę prok. Michała Ostrowskiego. <<Współpracę>> z nowym kierownictwem resortu sprawiedliwości zaczął od podważenia decyzji Bodnara o odwołaniu Dariusza z funkcji Prokuratora Krajowego” – przypomniała TVP Info.

Gazeta Wyborcza w jednej z relacji o zawiadomieniu szefa TK zacytowała prezydenta Andrzeja Dudę. „Duda o śledztwie ws. <<zamachu stanu>>: Rząd narusza prawo i konstytucję”

Media konserwatywne

TV Republika zwracała uwagę na temat zamachu stanu oznaczając go na portalu na czerwono, kolorem najwyższego dziennikarskiego priorytetu. „Prezes TK wprost: w Polsce doszło do zamachu stanu. Jest zawiadomienie ws. Tuska!” – głosi tytuł.

W ramach wydania specjalnego oraz na portalu TV Republika cytowała też prezydenta Andrzeja Dudę, który udzielił wywiadu Kanałowi Zero. „Mamy do czynienia z całą serią powtarzających się i trwających rażących naruszeń prawa ze strony różnych osób, które dzisiaj sprawują władzę wykonawczą – to znaczy są członkami rządu, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ja nie mam żadnych wątpliwości” – powiedział w Kanale Zero prezydent Duda.

Portal telewizji wPolsce24 otwierał swój serwis artykułem: „Tuskowi grozi dożywocie. Prezes PiS: Zarzuty są całkowicie uzasadnione”. wPolsce24 przytacza fragment komentarza Jarosława Kaczyńskiego: „Wiem, że nastąpiła już pierwsza reakcja. Pan premier w pracy gra w ping ponga i to jest dla niego najważniejsza sprawa. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, że ci panowie przestaną się śmiać” – mówił szef PiS.

„Prezes TK oskarżył Tuska o zamach stanu” – napisano w portalu Tysol.pl i dodano kolejny cytat z lidera opozycji. „To z jednej strony są działania zmierzające do tego, żeby jedni, którzy prowadzą kampanię wyborczą, mieli pieniądze, a inni ich nie mieli” – podkreślił Jarosław Kaczyński.

hub/ MA – BA/ TVN24/ TVP Info/ GW/ TV Republika/ wPolsce24/ Tysol.pl