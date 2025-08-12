Media publiczne nadal w likwidacji, a nowej ustawy nie ma

Nowa ustawa medialna nie zakończy procesu likwidacji TVP, PR i PAP – przekazało Biznes Alertowi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród planowanych zmian jest między innymi reforma KRRiT, zmiany w sposobie powoływania władz mediów publicznych, likwidacja abonamentu i Rady Mediów Narodowych.

„Projektowana ustawa nie przewiduje zmiany formy organizacyjnej spółek publicznej radiofonii i telewizji, organem spółki uprawnionym do zakończenia procesu likwidacji jest walne zgromadzenie” – poinformowało MKiDN.

Co dalej z ustawą?

„Ustawa jest obecnie przedmiotem prac Zespołu Programowania Prac Rządu. Dalszy kalendarz prac nad projektem ustawy uzależniony jest od terminu uzyskania wpisu do Wykazu Prac Legislacyjnych. Harmonogram prac nad projektem zostanie przedstawiony w chwili skierowania projektu do konsultacji publicznych” – przekazano w ministerstwie.

Ustawa musi zostać jeszcze pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Finansów – przekazał w radiu Tok FM wiceminister kultury Maciej Wróbel. Jego zdaniem ustawa powinna zostać trafić do Karola Nawrockiego do końca roku. Wszystko z uwagi na zapis mówiący o likwidacji abonamentu RTV na rzecz finansowania mediów publicznych z budżetu państwa.

Zmiana zakłada finansowanie mediów publicznych w wysokości 0,09 proc. PKB rocznie. Takie rozwiązanie miałoby zwiększyć stabilizację finansową mediom publicznym.

Reforma KRRiT i likwidacja RMN

Projekt nowej ustawy medialnej zakłada również reformę KRRiT, powrót do 9-osobowego składu rady i wprowadzenie mechanizmu rotacji. W zapowiedziach ustawy poinformowano, że planowana jest likwidacja Rady Mediów Narodowych – organu odpowiedzialnego m.in. za powoływanie władz mediów publicznych.

Kompetencje RMN miałaby przejąć zreformowana KRRiT. Nowa polska ustawa ma być zgodna z obowiązującym od 8 sierpnia europejskim aktem o wolności mediów.

łoz/ Tok FM