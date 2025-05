Mentzen złożył kandydatom propozycje. Nawrocki: Przyjmuję zaproszenie i do zobaczenia

Kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich nabiera tempa. Sławomir Mentzen, który zajął trzecie miejsce w pierwszej turze, zaprosił obydwu kandydatów – Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego – na rozmowę do swojego kanału na YouTube. Jak zapowiedział, chce przedstawić im warunki poparcia i umożliwić swoim wyborcom bezpośrednią ocenę ich stanowisk.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej lider Konfederacji przedstawił publicznie listę postulatów, których realizacji oczekuje od kandydatów ubiegających się o poparcie jego elektoratu. Jednocześnie zaprosił ich do rozmowy na swoim kanale YouTube.

– Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców. Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców niż pojawienie się w moich mediach społecznościowych – napisał Mentzen na platformie X. Podkreślił również, że jego elektorat „nie ogląda waszych telewizji, nie kupuje propagandy waszych mediów”.

Zapraszam obydwu kandydatów: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego na rozmowę do mnie na kanale YT. Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców.



Nawrocki: Jestem gotów do podpisania

Jeszcze tego samego dnia na propozycję odpowiedział Karol Nawrocki, kandydat obywatelski popierany przez PiS.

– Przyjmuję zaproszenie i jestem gotowy do podpisania tych propozycji. Resztę omówimy u Pana na kanale. Do zobaczenia! – napisał na X.

Przyjmuję zaproszenie i jestem gotowy do podpisania tych propozycji. Resztę omówimy u Pana na kanale. Do zobaczenia @SlawomirMentzen https://t.co/hx5vA7THUB — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 20, 2025

Podczas późniejszej konferencji prasowej Nawrocki dodał: – To poważny kandydat i poważna oferta. Kandydat, który chce porozmawiać o przyszłości Polski przed przekazaniem oficjalnego poparcia. To bardzo dobry kierunek. Ja oczywiście mogę przyjść.

Trzaskowski: Z wieloma postulatami Mentzena się zgadzam

Do propozycji Sławomira Mentzena odniósł się również kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Choć nie zadeklarował jeszcze gotowości do udziału w rozmowie na kanale YouTube Mentzena, przyznał, że zapoznał się z jego postulatami i wiele z nich uważa za słuszne.

– Widziałem postulaty pana Mentzena. Z wieloma z nich się zgadzam i na pewno się w nie wsłucham – powiedział Trzaskowski podczas konferencji po spotkaniu z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Zastrzegł przy tym, że jest otwarty na dialog z wyborcami wszystkich swoich kontrkandydatów i nie zamierza ich różnicować. – Nie będę robił rozróżnienia – zaznaczył.

Trzaskowski wskazał, że jedną z kluczowych kwestii poruszanych przez Mentzena jest sytuacja młodych ludzi, a on sam – jako organizator Campusu Polska Przyszłości – od lat zajmuje się tym tematem. Dodał, że wciąż analizuje przedstawione przez polityka Konfederacji postulaty i zespół kampanijny potrzebuje jeszcze czasu na ustosunkowanie się do propozycji debaty. – Mamy jeszcze 11 dni do drugiej tury – przypomniał.

Postulaty Mentzena

Wśród warunków poparcia, jakie Mentzen przedstawił kandydatom, znalazły się m.in. sprzeciw wobec wysłania polskich żołnierzy do Ukrainy, sprzeciw wobec akcesji Ukrainy do NATO, niewyrażanie zgody na przekazywanie kompetencji władz RP do instytucji UE, a także zobowiązanie do niepodnoszenia podatków ani wprowadzania nowych obciążeń fiskalnych.

Zapowiedziane spotkanie może mieć istotne znaczenie dla przebiegu końcówki kampanii. W pierwszej turze wyborów Mentzen zdobył trzecie miejsce z 14,8 proc., głosów, a jego wyborcy mogą przesądzić o wyniku 1 czerwca.

RMF / X /PAP / Niezależna / Hanna Czarnecka