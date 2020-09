Mercedes-Benz zaprezentował ciężarówki elektryczne i wodorowe Alert

Fot. Mercedes-Benz

Mercedes-Benz zaprezentował modele samochodów ciężarowych o napędzie elektrycznym lub wodorowym. Mają one wejść do seryjnej produkcji za kilka lat.

Mercedes-Benz pracuje nad ciężarówką GenH2 Truck na ogniwa paliwowe o zasięgu do 1000 kilometrów. Ma ona wejść do seryjnej produkcji w drugiej połowie dekady. eActros LongHaul, elektryczny samochód ciężarowy o zasięgu około 500 kilometrów, przeznaczony do energooszczędnego transportu na planowanych trasach długodystansowych – ma być gotowy do produkcji seryjnej w 2024 roku. eActros, elektryczny samochód ciężarowy o zasięgu ponad 200 kilometrów przeznaczony do ciężkiej dystrybucji miejskiej, który w 2021 roku wejdzie do produkcji seryjnej.

– Nasi klienci podejmują racjonalne decyzje zakupowe i nie chcą iść na kompromis w kwestii przydatności swoich samochodów ciężarowych do codziennego użytku, tonażu i zasięgu. Dzięki naszym alternatywnym koncepcjom napędu Mercedes-Benz – GenH2 Truck, eActros LongHaul i eActros – oraz naszym elektrycznym ciężarówkom marek Freightliner i FUSO, skupiamy się wyraźnie na wymaganiach klientów i tworzymy autentyczne, lokalnie neutralne pod względem emisji CO2 alternatywy – powiedział Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG.

– Na naszych drogach potrzebujemy bezemisyjnych pojazdów towarowych. Należą do nich ciężarówki z wodorowymi ogniwami paliwowymi. Wodór ma ogromny potencjał w zakresie ochrony naszego środowiska i silnej gospodarki. Dlatego od ponad dziesięciu lat finansujemy wodór jako paliwo transportowe. Będziemy nadal wspierać rozwój przyjaznych dla klimatu układów napędowych i innowacji w Niemczech i dla nich. Obejmuje to między innymi znaczne zwiększenie finansowania pojazdów – Andreas Scheuer, niemiecki federalny minister transportu i infrastruktury cyfrowej.

Mercedes-Benz/Michał Perzyński