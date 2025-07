Teatrowi Łaźnia Nowa przekazano egzemplarz luksusowej limuzyny EQS, a Narodowy Stary Teatr odebrał wszechstronnego EQV

Wspólnie na drodze do kultury – Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive, autoryzowany dealer marki spod znaku trójramiennej gwiazdy z Krakowa, nawiązał wyjątkowe partnerstwo z dwoma krakowskimi teatrami. To wzorowy przykład synergii pomiędzy światem kultury a nowoczesną motoryzacją. Teatr Łaźnia Nowa odebrał limuzynę EQS, a Narodowy Stary Teatr – wszechstronny model EQV. Oba samochody mają napędy w pełni elektryczne, które łączą wysoką dynamikę z bezszelestną, lokalnie bezemisyjną pracą, przyczyniając się do wyjątkowego komfortu oraz dbałości o okoliczne środowisko. Innowacyjne funkcje wspomagające zapewniają podróżującym członkom zespołu teatralnego najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Współczesny teatr to nie tylko scena główna – to także działalność poza Krakowem, spektakle i spotkania z widzami odbywające się w różnych zakątkach kraju. Współpraca dwóch krakowskich teatrów z Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive wykracza jednak poza samo użyczenie samochodu – to wspólna deklaracja wartości takich jak troska o środowisko, wspieranie kultury i promowanie mobilności przyszłości. Inicjatywa podkreśla, że światy motoryzacji premium oraz sztuki teatralnej mogą łączyć siły i inspirować.

Pierwszym z partnerów jest Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, który powstał w 1781 r. i jest drugim najstarszym teatrem w Polsce. To jedna z najważniejszych scen dramatycznych w Polsce. Od dekad stanowi centrum życia kulturalnego Krakowa, prezentując zarówno klasyczne, jak i współczesne dzieła w wykonaniu najwybitniejszych polskich artystek i artystów. Współcześnie Stary Teatr nieustannie poszukuje nowych form wyrazu, przyciągając zarówno lokalną, jak i międzynarodową publiczność.

Dzięki nowemu środkowi transportu zespół teatralny może być jeszcze bliżej widzów w całej Polsce. „Inspirując się działalnością »Reduty« Juliusza Osterwy, która popularyzowała kulturę w miejscach trudno dostępnych, Narodowy Stary Teatr podejmuje nową inicjatywę polegającą na wystawianiu spektakli w obszarach o ograniczonym dostępie do kultury. Dzięki wsparciu Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive będziemy mogli realizować tę działalność, za co wyrażamy naszą szczerą wdzięczność” – powiedziała Dorota Ignatjew, dyrektorka Narodowego Starego Teatru.

W ramach partnerstwa dealer użyczył teatrowi egzemplarz Mercedesa EQV 300, który umożliwi zespołowi podróżowanie po całej Małopolsce. Model ma siedem pełnowymiarowych miejsc i łączy najwyższy poziom bezpieczeństwa, komfortu i łączności z nowoczesnym napędem elektrycznym – mocnym, efektywnym oraz z możliwością szybkiego ładowania. Dzięki EQV 300 zespół teatralny może działać efektywnie i ekologicznie, realizując swoją misję kulturalną w duchu zrównoważonego rozwoju.

Drugą partnerską instytucją jest Teatr Łaźnia Nowa, któremu przekazano luksusową limuzynę Mercedes-Benz EQS 450+. Teatr z siedzibą w dawnych warsztatach szkolnych w Nowej Hucie od lat redefiniuje pojęcie kultury i sztuki zaangażowanej społecznie. Powstał z inicjatywy Bartosza i Małgorzaty Szydłowskich, przyciągając publiczność nie tylko odważnymi spektaklami, ale także działaniami społecznymi, w które angażowani są mieszkańcy dzielnicy – zarówno zawodowi artyści, jak i amatorzy. To żywe laboratorium sztuki, gdzie rzeczywistość spotyka się ze sceną, a kultura z lokalną tożsamością.

Mercedes EQS 450+ będzie nie tylko środkiem transportu – stanie się mobilną wizytówką teatru, towarzyszącą mu w licznych podróżach, projektach i festiwalach. Hasło, które widnieje na aucie: „Podróż przez świat sztuki i motoryzacji”, idealnie oddaje ducha tych spotkań. Od chwili premiery EQS kształtuje świat luksusu i zaawansowanych technologii. Za sprawą przełomowej aerodynamiki i wzorowej efektywności wariant 450+ zapewnia imponujący zasięg – 804 km w realistycznym cyklu pomiarowym WLTP, który łączy z ultranowoczesnym systemem operacyjnym MBUX oraz wyjątkowym poziomem komfortu. Elektryczna limuzyna stanowi także wyraz troski o zrównoważony rozwój i środowisko, co doskonale współgra z ideami, jakie promuje krakowski teatr.

„Nawiązując współpracę z dwoma krakowskimi teatrami, chcieliśmy wesprzeć legendarne instytucje kultury i zaangażować się w życie lokalnej społeczności. Jesteśmy przekonani, że świat motoryzacji może wiele wnieść do sztuki społecznej – i odwrotnie. Łączy nas pasja do inspirowania i dostarczania niezapomnianych wrażeń. Nasze samochody zapewnią zespołom teatralnym komfortowe, bezpieczne podróżowanie, wspierając artystyczne projekty. Chcemy prezentować nowoczesne spojrzenie na partnerstwo biznesu z instytucjami kultury i koncentrować się na wspólnej misji: promowaniu zrównoważonego transportu w Krakowie i poza jego granicami” – powiedziała Barbara Bednarczyk, Szefowa Marketingu Sobiesław Zasada Automotive.

