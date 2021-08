Merkel spotka się z Putinem w Moskwie przed wizytą w Kijowie z Nord Stream 2 w tle Alert

Konferencja prasowa Kanclerz Merkel i Prezydenta Putina fort. kremlin.ru Rosja Niemcy

Kanclerz Niemiec Angela Merkel 20 sierpnia udaje się z roboczą wizytą do Moskwy. Później ma się udać do Kijowa na inaugurację Platformy Krymskiej organizowanej przez władze Ukrainy. W tle jest spór o przyszłość projektu Nord Stream 2. Merkel rozmawiała już telefonicznie z prezydentem Władimirem Putinem o wydłużeniu umowy o dostawach gazu przez terytorium ukraińskie.

Kolejność ma znaczenie?

Kanclerz Merkel ma spotkać się z Władimirem Putinem, z którym poruszyć ma kwestie dwustronnej współpracy w różnych dziedzinach. Ostatnia wizyta Merkel w Moskwie odbyła się na początku 2020 roku. Wizyta sierpniowa będzie jej ostatnią w roli kanclerz Niemiec przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na wrzesień tego roku.

Informacje z Berlina nie odnoszą się do projektu Nord Stream 2, ale biuro prezydenta Ukrainy informowało, że ten temat padnie podczas wizyty w Kijowie zaplanowanej na 22 sierpnia. Jeden z elementów układu w jego sprawie zaproponowanego przez USA i Niemcy to wydłużenie umowy przesyłowej z rosyjskim Gazpromem. Tuż po jego przedstawieniu kanclerz Merkel telefonowała do prezydenta rosyjskiego Władimira Putina, wspominając o tej sprawie.

Echo Moskwy/Wojciech Jakóbik/Mariusz Marszałkowski