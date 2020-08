Kurtyka: Dajemy głos młodzieży, bo to do niej będzie należała przyszłość planety Środowisko

Inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Fot. BiznesAlert.pl

Minister klimatu Michał Kurtyka otworzył obrady Młodzieżowej Rady Klimatycznej online. Jej celem jest współpraca z resortem na rzecz stworzenia prawa promującego ochronę klimatu.

– Młodzi ludzie zdecydowali się poświęcić czas do wspólnej refleksji z nami na temat tego, jak powinna rozwijać się nasza cywilizacja, nasz kraj, jak powinny działać nasze województwa i regiony – ocenił gospodarz konferencji. – To wyzwanie związane z polityką klimatyczną, ekologiczną i środowiskiem jest bardzo osobiste. To nie tylko technika i technologia, od których dużo zależy, ale też nasze osobiste zaangażowanie i aktywność – mówił minister Kurtyka.

– Liczymy na to, że zwiększą Państwo udział młodych ludzi w kształtowaniu postaw ekologicznych wokół siebie dzięki doświadczeniu pracy z ministerstwem – deklarował Michał Kurtyka. Rada ma spotykać się regularnie i mieć charakter opiniodawczy. – To ciało z zasady poza podziałami organizacyjnym i politycznymi. Dajemy głos młodym ludziom, bo to do nich będzie należała przyszłość naszej planety. Polska potrzebuje młodych ludzi, ich energii i zaangażowania, którzy będą gotowi przeznaczyć swój czas dla wspólnoty. Nasze społeczeństwo obywatelskie jest aktywne, ale mamy jeszcze wiele do zrobienia.

– Młodzieżowa Rada Klimatyczna będzie dla nas swoistą szkołą zaangażowania społecznego i dialogu – podsumował Kurtyka.

Opracował Wojciech Jakóbik