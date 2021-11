Michałowski: Transformacja energetyczna nie uda się bez dystrybucji Energetyka

Artur Michałowski. Fot. PGNiG Termika

Wydatki na transformację sieci są kolosalne, mówimy o miliardach złotych. Żeby zabezpieczyć podstawowe potrzeby energetyczne, dystrybucja musi być na to przygotowana – mówił Artur Michałowski, p.o. prezesa Taurona podczas konferencji EuroPower 2021.

P.o. prezesa Taurona na EuroPower 2021.

– Cała sieć dystrybucyjna musi być przebudowana, przemodelowana. W ciągu 10 lat zainwestowaliśmy w liczniki inteligentne, jest to kwota około 11 mld zł. Panele fotowoltaiczne komplikują pracę sieci. Ostatnio pozyskaliśmy 2,5 mld zł na rozwój sieci. Transformacja energetyczna nie uda się bez dystrybucji, to jest podstawą i musi to iść równolegle – mówił Artur Michałowski.

– Wydatki na transformację sieci są kolosalne, mówimy o miliardach złotych. Mamy zespól pozyskujący wsparcie na budowę i przebudowę. Nasza dystrybucja na dzisiaj jest największa w kraju. Żeby zabezpieczyć podstawowe potrzeby energetyczne, dystrybucja musi być na to przygotowana. Na dzisiaj magazyn energii elektrycznej kosztuje około 30 tys. zł, po rozwinięciu rynku cena może spać o 30-40 procent. Instalacje fotowoltaiczne będą musiały być wspomagane magazynami, w innym przypadku będą problemy z pracą sieci – mówił Michałowski.

Opracowali Aleksander Tretyn i Michał Perzyński