Microsoft wycofuje się z indyjskiej rafinerii Rosnieftu

Microsoft wstrzymał świadczenie usług dla Nayara Energy, indyjskiej spółki, w której Rosnieft posiada blisko 50 procent udziałów. Drugi porównywalny pakiet posiada włosko-rosyjskie konsorcjum. To kontynuacja problemów Nayary po ogłoszeniu przez Unię 18. pakietu sankcji. Do tej pory dwa tankowce wypłynęły bez załadunku, trzeci musiał zmienić port docelowy, a w firmie doszło do zmiany prezesa.

Amerykańska firma wstrzymała świadczenie usług na rzecz Nayara Energy, poinformował Reuters, powołując się na źródła blisko sprawy. Pracownicy firmy nie mogą m.in. korzystać z Outlooka i komunikatora Teams.

Podobnie jak w przypadku wprowadzenia sankcji unijnych Nayara zaprotestowała, argumentując, że opłaciła licencję. W oświadczeniu spółki przekazano, że straciła dostęp do swoich danych, zastrzeżonych narzędzi i produktów. Nayara Energy zapowiedziała wszczęcie postępowania prawnego przeciwko Microsoftowi, składając wniosek do Sądu Najwyższego w Delhi. Spółka zabiega o wydanie nakazu tymczasowego i wznowienia usług.

Problemy z tankowcami

Nayara, właściciel drugiej największej indyjskiej rafinerii, został niedawno objęty unijnymi sankcjami. Rosnieft posiada pakiet udziałowy wielkości 49 ,13 procent w spółce, drugi identyczny ma konsorcjum Kesani Enterprises (złożone z włoskiej Hara Capital Sarl i rosyjskiego United Capital Partners). Należący do Nayara Energy zakład rafinuje rosyjską ropę.

Od czasu ogłoszenia sankcji dwa tankowce nie przeprowadziły zaplanowanego załadunku w porcie Vadinar, należącym do Nayary. Pierwsz to czarterowany przez BP Talara, drugi czarterowany przez Petro China to Chang Hang Xing Yun. Przewożący rosyjską ropę Omni, został przekierowany z portu Vadinar do sąsiedniego Mundra, gdzie dokonał załadunku, ale surowiec trafił nie do Nayara Energy, a HMEL. Druga ze spółek zarządza rafinerią w Bathindzie, stanie Pendżab, o wydajności 226 tysięcy baryłek dziennie. Vadinar, będący pierwotnym adresatem transportu posiada wydajność na poziomie 400 tysięcy baryłek dziennie.

W minionym tygodniu doszło również do zmiany prezesa spółki. Sergiej Denisov zastąpił Alessandro des Dorides. Denisov wykształcił się w Harvardzie, jednak wcześniejszą edukację kończył w Moskwie. Doświadczenie zbierał pierwotnie w Sidanko, skąd przeszedł do rosyjskiego TNK-BP, by ostatecznie przez ponad sześć lat piąć się po szczeblach w BP. Od 2017 roku pracuje w Nayara Energy.

