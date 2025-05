Microsoft wyłącza kultowy komunikator po 22 latach. Skype już nie działa

Dzisiaj, 5 maja 2025 roku, Microsoft ostatecznie wyłączył Skype’a, jeden z najważniejszych komunikatorów ostatnich dwóch dekad. Platforma, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki rozmawiamy na odległość, odchodzi, ustępując miejsca nowocześniejszym rozwiązaniom, takim jak Microsoft Teams.

Skype zadebiutował w 2003 roku i szybko stał się synonimem darmowych rozmów głosowych i wideo. Miliony użytkowników po raz pierwszy mogło widzieć i słyszeć bliskich na drugim końcu świata bez ponoszenia kosztów międzynarodowych połączeń. W połowie lat 2000. zakup kamery internetowej stał się niemal obowiązkowy właśnie dzięki Skype’owi.

Popularność komunikatora rosła błyskawicznie. W 2005 roku został przejęty przez eBay za 2,6 miliarda dolarów, a w 2011 roku Microsoft kupił go za 8,5 miliarda dolarów, pokonując oferty firm Google i Facebook. W 2016 roku, w szczytowym momencie, Skype miał nawet 300 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie

Dlaczego Skype upadł?

Mimo ogromnej popularności, Skype nie zdołał przystosować się do nowych realiów. Głównymi przyczynami jego upadku było pojawienie się innych platform o podobnych funkcjach jak FaceTime, Google Meet, Zoom, Discord czy WhatsApp. Microsoft zaniedbał aplikację i przestał dostarczać znaczące uaktualnienia. Firma skupiła się na rozwoju Teams, który z czasem stał się głównym narzędziem komunikacyjnym firmy.

Nawet pandemia COVID-19, która na krótko przywróciła Skype’a do łask, nie zdołała go uratować. W 2020 roku liczba aktywnych użytkowników spadła do zaledwie 23 milionów, podczas gdy konkurenci tacy jak Zoom notowali setki milionów użytkowników dziennie.

Teams następcą Skype’a

Zgodnie z zapowiedziami z lutego 2025 roku, Microsoft oficjalnie zastąpił Skype’a platformą Teams. „W maju 2025 r. program Skype zostanie wycofany. Ta zmiana wpłynie zarówno na bezpłatnych, jak i płatnych użytkowników programu Skype, ale nie na Skype dla firm” – pisał Microsoft w oficjalnym komunikacie. Użytkownicy mieli czas do 5 maja, aby przenieść swoje konta.

„Dane programu Skype będą dostępne do stycznia 2026 r. w celu wyeksportowania lub usunięcia. Jeśli do tego czasu zalogujesz się do aplikacji Microsoft Teams w wersji

bezpłatnej, Twoja historia połączeń i czatów Skype będzie dla Ciebie dostępna. Jeśli nie podejmiesz żadnych działań, Twoje dane programu Skype zostaną usunięte w styczniu 2026 r.” – pisze firma.

Teams oferuje podobne funkcje (czat, wideorozmowy, współdzielenie plików), ale brakuje mu niektórych opcji znanych ze Skype’a, takich jak dzwonienie na numery stacjonarne i komórkowe (dostępne tylko w płatnych wersjach).

Choć Microsoft promuje Teams jako naturalnego następcę, użytkownicy mają do wyboru wiele innych platform, które spełniają podobne zadanie, takich jak: Zoom, Google Meet, Viber, Discord, WhatsApp, Signal.