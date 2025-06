Trump po atakach: Obecny reżimy nie jest w stanie uczynić Iranu wielkim

Z niedzieli na poniedziałek Izrael dokonał ponownego ataku na Iran. Wybuchy zarejestrowano w Teheranie, Karadż i bazie wojskowej Parchin. Dzień wcześniej USA przeprowadziły atak wymierzony w irańskie ośrodki badawcze. Donald Trump mówił o potrzebie „zmiany reżimu” gdyż obecny „nie jest w stanie uczynić Iranu znowu wielkim”. USA wcześniej komunikowały, że nie dążą do zmiany władzy w Teheranie.

Stany Zjednoczone przyłączyły się z soboty na niedzielę do ataków Izraela na Iran. Dobę później, z niedzieli na poniedziałek Donald Trump odniósł się do sytuacji na Bliskim Wschodzie.

– Używanie terminu „zmiana reżimu” nie jest politycznie poprawne, ale jeśli obecny reżim irański nie jest w stanie UCZYNIĆ IRANU ZNOWU WIELKIM, to dlaczego nie miałoby dojść do zmiany reżimu??? MIGA!!! – napisał na swoim portalu Truth Social.

Prezydent USA nawiązuje do wyborczego hasła Republikanów MAGA (ang. Make America Great Again), które zostało podchwycone przez jego europejskich sympatyków i tak powstało MEGA (ang. Make Europe Grat Again). Obecnie Trump posłużył się skrótem MIGA (ang. Make Iran Great Again). USA wcześniej informowały, że nie dążą do zmiany władzy w Iranie.

Następnie prezydent odniósł się do zdjęć satelitarnych, które pokazały skutki amerykańskiego ataku na ośrodki nuklearne Iranu. Stwierdził, że dokonano monumentalnych zniszczeń, zwłaszcza „daleko pod poziomem gruntu”.

Izrael potrzebował USA, a Iran się przygotował

Tel Awiw już wcześniej brał za cel irańskie ośrodki nuklearne, które częściowo znajdują się pod ziemią. Niszczyciele bunkrów, które posiada Izrael mogą być skuteczne na głębokości 5-6 metrów (GBU-28).

Ośrodek w Fordo, według doniesień znajduje się około 60 metrów pod ziemią. Działa tam około dwa tysiące wirówek, w tym modele IR-6, które mogą wzbogacić uran do poziomu 60 procent. Chroni go nie tylko twarda ziemia, ale i zbrojony beton oraz systemy obrony powietrznej. Jego zniszczenie było możliwe przy użyciu amerykański GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator, ang. MOP), które w przypadku ataku sekwencyjnego (jedna po drugiej) może sięgnąć cel znajdujący się około 200 stóp pod ziemią (61 metrów). MOP zostały przeniesione przez bombowce stealth B-2. Dodatkowo został zaatakowany ośrodek w Natanz. Amerykanie oprócz GBU-57 użyli pocisków manewrujących Tomahawk, wystrzelonych z okrętów podwodnych.

Zdjęcie satelitarne udostępnione przez Maxar Technologies pokazuje z bliska dziury i kratery na grzbiecie podziemnego zakładu wzbogacania uranu w Fordo, po amerykańskich atakach lotniczych w Iranie, 22 czerwca 2025 r. Siły amerykańskie zaatakowały trzy kluczowe irańskie obiekty nuklearne: Natanz, Isfahan i Fordo (Fordow). Fot.: Maxar Technologies / PAP / EPA

Według Instytutu Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego (ang. Institute for Science and International Security, ISIS) Iran mógł z pomocą ośrodka w Fordo wzbogacić uran do poziomu 90 procent w około trzy tygodnie, co umożliwiłoby powstanie broni jądrowej.

Rafael Mariano Grossi, dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) jest zdania, że zapasy uranu z Fordo zostały przeniesione. Wyjaśnił, że przechowywane są w specjalnych beczkach i całość można przewieźć około 10 samochodami. Agencja nie wykryła poza ośrodkami wzrostu promieniowania.

Według doniesień New York Times Iran planuje wesprzeć miejscowe grupy zbrojne w celu ataku na amerykańskie bazy w rejonie.

Madżid Tacht Rawanczi, wiceminister spraw zagranicznych przekazał, że Teheran nie przestanie wzbogacać uranu.

– Nikt nie może nam mówić, co powinniśmy, a czego nie – powiedział.

Dodał, że według Iranu obecnie dalsze negocjacje z USA, które odbywały się przez izraelskimi atakami, nie mają sensu.

Izraelskie uderzenia

Zeszłej nocy Izrael zaatakował z powietrza Iran. W operacji uczestniczyło około 20 samolotów. Celem był Teheran, którego mieszkańcy donieśli o serii eksplozji oraz Karadż, miasto w którym znajdują się cele militarne. Dodatkowo poinformowano o ataku na bazę wojskową Parchin, znajdującą się około 30 kilometrów na południowy wschód od Teheranu.

Według doniesień medialnych celem operacji było również miasto Tabriz, wyrzutnie startowe, miejsca składowania pocisków balistycznych i stacje radarowe, które znajdowały się w prowincjach Hamadan oraz Kemanszach (znajduje się na północnym zachodzie i zachodzie kraju).

Agencja prasowa AP informuje, że w wyniku izraelskich ataków z powietrza w Iranie zginęło co najmniej 950 osób, a 3450 zostało rannych. W przypadku ataków odwetowych wymierzonych w Izrael zginęły 24 osoby, a ponad tysiąc został ranny.

New York Times / PAP / AP / ISIS / MAEA / Biznes Alert / Marcin Karwowski