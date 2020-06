Mikroinstalacje przekładają się na spadek sprzedaży energii spółki Enea Alert

Prezentacja wyników Grupy Enea za 2019 rok. Fot.: Enea

Zysk netto Enei wyniósł 423,2 mln zł w 2019 roku. Rok wcześniej było to 686,7 mln zł. Na dwuprocentowy spadek sprzedaży energii elektrycznej przełożyła się coraz większa liczba przyłączanych mikroinstalacji.

Przychody idą w górę

Zysk operacyjny wyniósł 1,9 mld zł wobec miliarda złotych rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży netto wyniosły 15,8 mld zł wobec 12,7 mld zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 3,41 mld zł, co oznacza wzrost o 45,2 procent rok do roku.

W 2019 roku najwyższa EBITDA, 1,6 mld zł, zrealizowana została w obszarze Wytwarzania (wzrost o 726 mln zł rok do roku). Na wynik segmentu pozytywnie wpłynął wzrost rynkowych cen energii, spowodowany wzrostem cen CO2 i paliwa produkcyjnego, oraz rozwiązanie rezerwy dotyczącej farmy wiatrowej Skoczykłody (w kwocie 129 mln zł).

W obszarze wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 771 mln zł, co oznacza wzrost o 301 mln zł, a pozytywny wpływ na wynik segmentu miała zwiększona sprzedaż węgla (przy wyższym wydobyciu netto o pięć procent niż w 2018 roku oraz wyższej cenie sprzedaży).

Enea podała, że pozytywnie na wynik segmentu wpłynęła otrzymana rekompensata, kwota różnicy ceny oraz zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, a także wzrost średniej ceny sprzedaży energii. Negatywnie na wynik segmentu wpłynął spadek marży i pokrycia na skutek wzrostu kosztów zakupu energii (spowodowany głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz spadku wolumenu sprzedaży.

Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych powiedział, że na wynik spółki wpływ miały uprawnienia do emisji CO2 w 2019 roku. – Odnotowaliśmy wzrost cen uprawień do emisji CO2 o 18 procent, porównując czwarty kwartał 2019 roku z analogicznym okresem w poprzednim roku. Fluktuacja na rynku wynikała z Brexitu i przepływu uprawień należnych Wielkiej Brytanii. Na początku 2019 roku odnotowaliśmy maksymalny poziom cen, prawie 30 euro za tonę. Zejście z tej ceny do 25 euro przełożyło się na dziewięcioprocentowy spadek produktu BASE i na rynku o 14 procent.

Produkcja mniejsza przez mikroinstalacje

Enea wytworzyła około 26 TWh energii elektrycznej, a wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 20,3 Twh. Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w 2019 roku (bez rekompensat) wzrosły o 2,88 mld zł w stosunku do 2018 roku. Wzrost udziału energii niskoemisyjnej i zeroemisyjnej przy łącznej produkcji energii elektrycznej wynosił ok. 13 procent rok do roku.

Piotr Adamczak powiedział, że spółka odnotowała dwuprocentowy spadek produkcji energii elektrycznej w obszarze wytwarzanie, ale produkcja z OZE rośnie dzięki na zielonemu blokowi w Połańcu i źródeł wiatrowych wykorzystujących sprzyjające warunki atmosferyczne.

Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych przyznał, że spadek sprzedaży wynika z przyłączenia większej ilości mikroinstalacji.

Inwestycje

Grupa podała, że wydała na inwestycje 2,18 mld zł w 2019 roku. Planowany CAPEX na 2019 rok zakładał 2,5 mld zł.

Grupa Enea planuje, że nakłady inwestycyjne wyniosą 2,768 mld zł w 2020 roku i będą wyższe o 27 procent rok do roku.

Spółka podała, że CAPEX w wytwarzaniu ma wynieść 752 mln zł (wzrost o 53 procent rok do roku), w dystrybucji 1.181 mln zł (wzrost o 17 procent rok do roku), w wydobyciu 654 mln zł (wzrost o 59 procent), a w pozostałych obszarach 181 mln zł (spadek o 32 procent).

– Zwiększamy nakłady o 27 procent w stosunku do 2019 roku, co jest zgodne z naszą strategią zwiększania inwestycji. Inwestujemy, bo uważamy, że szczególnie w okresie, gdy na rynku mamy pewną stagnację inwestycyjną, przyczyni się to do rozwoju systemu energetycznego, segmentu energetyki w gospodarce i pociągnie za sobą inne segmenty gospodarki – powiedział Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Ostrołęka węglowa została spisana na straty, ale to nie koniec

W czwartym kwartale grupa zanotowała 449 mln zł straty netto z powodu odpisu z tytułu utraty wartości udziałów i udzielonych pożyczek spółce Elektrownia Ostrołęka, realizującej projekt budowy nowego bloku energetycznego. Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finanowych powiedział, że odpis na spółce Elektrownia Ostrołęka wynosi prawie 0,5 mld zł, w efekcie przetransferowania projektu węglowego bloku na gazowy. – Aktywa węglowe musiały być spisane do wartości, wyrażającej tzw. wartość godziwą. Strata netto przekłada się na zysk mniejszy o 25 procent – powiedział Ołowski. Dodał, że zarząd Enei ma nadzieję, że spółka otrzyma z tego projektu zdyskontowane dodatnie przepływy pieniężne i odpis będzie mógł zostać odwrócony.

Enea będzie grała drugie skrzypce w projekcie offshore

Enea i Iberdrola podpisały list intencyjny rozpoczynający negocjacje budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o mocy do 3,3 GW. Enea będzie jednak partnerem mniejszościowym.

– Będziemy odchodzić od źródeł konwencjonalnych, od źródeł nisko i zeroemisyjnych. Zgodnie z naszą strategią chcemy wydać 22 mld zł do 2035 roku. Siedem miliardów przeznaczymy na niskoemisyjne źródła, takie jak gaz, oraz 15 mld zł na źródła zeroemisyjne. Będziemy utrzymywać trend z nowej strategii – powiedział Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych podczas konferencji wynikowej za 2019 rok.

Enea i Iberdrola podpisały list intencyjny rozpoczynający negocjacje budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o mocy do 3,3 GW. Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Enea, która zakłada zrównoważoną transformację aktywów wytwórczych w kierunku odnawialnych i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. – Enea będzie budować kompetencje w rozwoju projektów farm wiatrowych na morzu we współpracy z europejskim partnerem – powiedział Ołowski. Dodał, że spółka będzie także inwestować w farmy fotowoltaiczne i lądowe farmy wiatrowe.

Wiceprezes ds. korporacyjnych Zbigniew Piętka powiedział, że podpisany list intencyjny przewiduje rozmowy z partnerem zagranicznym na zasadach wyłączności i zakłada inwestycje w farmy morskie o mocy do 3,3 GW. – Podpisany list przewiduje, że będziemy udziałowcem mniejszościowym. W dalszych etapach będziemy informować o poziomie zaangażowania i szczegółach – powiedział.

Bartłomiej Sawicki