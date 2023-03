Venneri: Mikroreaktory jądrowe to uzupełnienie OZE i zamiennik węgla oraz gazu (ROZMOWA) Atom

– Stabilne i bezpieczne źródło energii jakim jest reaktor MMR to doskonałe uzupełnienie dla popularnych rozwiązań fotowoltaicznych, energetyki wiatrowej oraz przede wszystkim możliwość zastąpienia kotłów węglowych i gazowych – mówi Francesco Venneri, prezes USNC, firmy planującej budować mikroreaktory jądrowe i liczącej na współpracę w Polsce, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Paliwo jądrowe TRISO w kapsułkach. Fot. USNC.

BiznesAlert.pl: Jakie ma znaczenie umowa USNC ze specjalną strefą ekonomiczną oraz Hyundai z Legnicy?

Francesco Venneri: To bardzo ważny krok dla Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) i rozwoju technologii MMR w Polsce. Polska jest dużym rynkiem europejskim, bardzo innowacyjnym i otwartym na energetykę jądrową. Wraz z naszymi partnerami, tj. Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (LSSE) oraz Hyundai Engineering (HEC), podejmiemy działania, zmierzające do określenia optymalnych lokalizacji inwestycji, ich skali oraz ewentualnego dostosowania do istniejących już źródeł wytwórczych energii elektrycznej i ciepła. Naszym celem jest zapewnienie odbiorcom energii w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej czystej i ekonomicznej energii z niezawodnego i bezpiecznego źródła. Pierwszym krokiem jest podpisanie listu o współpracy MOU.

Jakie są następne etapy testowania technologii USNC?

Technologia reaktorów MMR jest w trakcie licencjonowania na rynku kanadyjskim i amerykańskim. Technologia jest obecnie na końcowym etapie oceny i zatwierdzenia. Niezależnie od prac nad koncesją na elektrownię, będą one realizowane wspólnie z Kanadyjskim Centrum Badań Jądrowych – badania paliwa jądrowego stosowanego w reaktorach MMR, oraz niezawodności paliwa jądrowego, materiałów konstrukcyjnych oraz wysokotemperaturowego cyklu termodynamicznego. Pierwsza elektrownia, która powstanie w Kanadzie w Chalk River najprawdopodobniej rozpocznie produkcję energii do 2026 roku. Reaktory o znaczeniu badawczym i demonstracyjnym z zastosowaniem technologii MMR są obecnie planowane i realizowane w USA na Uniwersytecie Illinois w Chicago oraz w Finlandii w Lappeenrancie przy współudziale m. in. Uniwersytetu Technologicznego.

Jaki jest jej potencjał w Polsce?

Potencjał jest bardzo duży, gdyż w obliczu wojny w Ukrainie i embarga na rosyjski gaz zmieniło się postrzeganie roli energetyki jądrowej i odnotowuje się bardzo wysoki procent akceptacji społecznej. Stabilne i bezpieczne źródło energii jakim jest reaktor MMR to doskonałe uzupełnienie dla popularnych rozwiązań fotowoltaicznych, energetyki wiatrowej oraz przede wszystkim ze względu na możliwość produkcji pary przegrzanej o parametrach stosowanych w standardowych układach parowych – możliwość zastąpienia kotłów węglowych i gazowych w układach elektrociepłowni przemysłowych technologią produkcji pary w układzie z reaktorami MMR. Dodatkowo wysokie parametry pary pozwalają na jej zastosowanie do zeroemisyjnej i wysokosprawnej produkcji wodoru w układach energetyki rozproszonej.

Czy są już pierwsze zainteresowane firmy?

Tak, rozmawiamy z wieloma podmiotami a zainteresowanie jest duże. Polska wie, że atom już dawno powinien być uwzględniony w jej miksie energetycznym. Dodatkowo indywidualni przedsiębiorcy szukają alternatywnych i niezawodnych źródeł energii w celu zaspokojenia swoich potrzeb z wykorzystaniem źródeł rozproszonych i z bezpośrednim zasilaniem energią.

Rozmawiał Wojciech Jakóbik