Minister klimatu rozmawiała z Fransem Timmermansem o reformie EU ETS Alert

Anna Moskwa i Frans Timmermans. Fot. MKIŚ

Reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), pakiet Fit for 55, w tym w szczególności kwestie związane z ciepłownictwem to główne tematy poruszone podczas spotkania Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska, z Fransem Timmermansem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Rozmowy odbyły się 14 lutego 2022 roku w Brukseli.

– Mamy bardzo duże wątpliwości co do kontynuacji systemu EU ETS w obecnym kształcie. Pomimo podjęcia stosownych działań pojawia się ciągły deficyt uprawnień. Potrzebujemy takich zasad systemu EU ETS, które będą napędzać inwestycje w regionach i sektorach gospodarki, w których są najbardziej potrzebne i mogą mieć największy wpływ na wzrost gospodarczy oraz na środowisko – mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

– OZE nie są alternatywą w tak rozległych systemach ciepłowniczych, które zasilają całe miasta. Dystrybucja energii jest utrudniona, ponieważ infrastruktura nie jest kompatybilna ze źródłami niskotemperaturowymi opartymi na OZE – zaznaczyła.

– Polski rząd, jak również branża, potrzebują przewidywalności i dostępu do odpowiednich narzędzi w celu skorygowania wszelkich nadużyć system handlu emisjami. Obecnie ich nie posiadamy. Narzędzia, które zostały uwzględnione w dyrektywie w sprawie ETS, pozostają niewykonalne – zwróciła uwagę minister klimatu i środowiska.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Michał Perzyński