Kurtyka: Atom powinien być jednym z głównych graczy w walce o klimat Atom

Michał Kurtyka. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska

Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Europie, w kontekście Zielonego Ładu, to główny temat sesji podczas konferencji „High Temperature Reactors for deep decarbonisation: the Polish example From the Gemini+ research project towards demonstration”. W wydarzeniu, które odbyło się 25 listopada 2020 roku, wziął udział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Minister Kurtyka o atomie

W trakcie wideokonferencji szef resortu klimatu i środowiska podkreślił, że Europejski Zielony Ład to bardzo ambitna strategia. – Europejski Zielony Ład rozpoczyna transformację, która obejmie wiele sektorów naszej gospodarki. Sektor energetyczny odgrywa szczególnie ważną rolę w walce ze zmianami klimatycznymi. Obok innych technologii niskoemisyjnych energia jądrowa powinna być uważana za głównego gracza – powiedział.

Minister wskazał także, że rząd Polski rozpoczął w tym roku aktualizację dwóch ważnych dokumentów – Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku oraz aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej, która została przyjęta przez Radę Ministrów w październiku br. – Zgodnie z aktualizacją Programu polskiej energetyki jądrowej, do 2043 r. będzie działać 6 bloków o mocy 6-9 GWe energii jądrowej. Pierwszy reaktor jądrowy o mocy ok. 1-1,5 GWe zostanie uruchomiony do 2033 r., a kolejnych pięć co dwa lata do 2043 r. Dodatkowo Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada wykorzystanie sprawdzonych i wielkoskalowych reaktorów, w dłuższej perspektywie można uwzględnić nowe – obecnie niedostępne na rynku technologie – mówił.

Minister Kurtyka podkreślił też, że rozwój bezemisyjnej energetyki jądrowej przyczyni się nie tylko do powstania w Polsce nowej gałęzi przemysłu o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, ale przede wszystkim pozwoli na dalszą dywersyfikację źródeł energii, znaczną redukcję emisji i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego integrującego energię odnawialną na masową skalę.

