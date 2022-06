Połączenie elektroenergetyczne Polski z Ukrainą ma być gotowe do końca roku Alert

Podczas wizyty reprezentacji polskiego rządu w Ukrainie, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała przywrócenie linii energetycznej łączącej Rzeszów z ukraińską elektrownią jądrową Chmielnicki.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Fot. Mariusz Marszałkowski

– Staramy się najszybciej jak to jest możliwe przywrócić połączenie z Ukrainą za pomocą linii Rzeszów-Chmielnicka na napięciu 400 kV. Ten ambitny cel jest do osiągnięcia do końca 2022 roku – podała minister Moskwa na twitterze.

Do kwestii linii Rzeszów-Elektrownia Chmielnicki minister Moskwa odniosła się w rozmowie z BiznesAlert.pl z końcówki maja: – Polski Instytut Energetyki w Gdańsku liczy zapotrzebowanie na energię nad Dnieprem. Brał także udział w przygotowywaniu synchronizacji. Są liczone różne warianty, także na temat eksportu energii z Ukrainy. Mamy połączenie Chmielnicki-Rzeszów, które obecnie jest nieużywane. Jesteśmy zainteresowani, podobnie jak strona ukraińska. Rozmawiamy o sprzedaży energii z Ukrainy do Polski, która wesprze naszą stabilność, a im pozwoli na wykorzystanie przeprowadzonej już synchronizacji. Oni już teraz są częścią systemu kontynentalnego – mówiła wtedy.

