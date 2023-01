Minister Moskwa nie chce, by Polacy “stracili prawo do aut spalinowych”. Przepisy mówią o czymś innym Alert

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała w rozmowie z Radiem Zet, że “Polacy są przywiązani do własności i stąd nasz opór wobec takich przymusowych instrumentów jak zakaz rejestracji i używania aut spalinowych”. Tymczasem europejskie przepisy mówią o zakazie rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku, nie ma jednak mowy o zakazie używania samochodów spalinowych zarejestrowanych przed tym czasem.

Anna Moskwa. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska.

Minister Moskwa swoje, przepisy swoje

– My Polacy jesteśmy przywiązani do własności i stąd nasz opór wobec takich przymusowych instrumentów jak zakaz rejestracji i używania aut spalinowych. Nie możemy i nie chcemy zabronić ich posiadania, to jest jedna z podstawowych wartości. Dlatego zawsze głosowaliśmy przeciwko temu rozwiązaniu. Zakaz posiadania aut spalinowych – to jest nie do zrobienia – powiedziała minister Moskwa w rozmowie z Radiem Zet.

Warto przypomnieć, że w czerwcu 2022 roku Parlament Europejski poparł propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zerowej emisji z nowych samochodów osobowych i dostawczych do 2035 roku. Pośrednie cele redukcji emisji na rok 2030 wynosiłyby 55 procent dla samochodów osobowych i 50 procent dla dostawczych.

Minister Moskwa nie wspomniała, że nowe przepisy nie oznaczają, że do 2035 roku wszystkie samochody na drogach będą zeroemisyjne, ponieważ wprowadzane przepisy nie dotyczą istniejących samochodów. Jak czytamy na stronach Parlamentu Europejskiego, jeśli teraz kupimy nowy samochód, możemy nim jeździć do końca okresu eksploatacji.

– Ponieważ jednak średnia żywotność samochodu wynosi 15 lat, musimy zacząć w 2035 roku, aby do 2050 roku wszystkie samochody były neutralne pod względem emisji CO2 – podaje Parlament Europejski.

Radio Zet/Parlament Europejski/Michał Perzyński