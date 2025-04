Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło nabór do programu „Cyberbezpieczny Rząd”. Wartość projektów to ponad 200 milionów złotych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyło nabór wniosków w konkursie grantowym „Cyberbezpieczny Rząd”; wartość zgłoszonych projektów przekroczyła 276 mln zł – podało w piątek Ministerstwo Cyfryzacji. Program ma poprawić bezpieczeństwo cyfrowe urzędów centralnych i instytucji publicznych.

Resort cyfryzacji przypomniał, że projekt „Cyberbezpieczny Rząd” powstał w odpowiedzi na rosnące zagrożenie cyberatakami, z którymi Polska mierzy się od lutego 2022 roku, czyli od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. MC podkreśliło, że ataki szczególnie skierowane są na najważniejsze organy państwowe, w tym ministerstwa i inne jednostki administracji rządowej.

Resort wskazał w komunikacie, że według danych Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT GOV, działającego przy szefie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tylko w 2023 roku odnotowano ponad 43 tysiące incydentów teleinformatycznych; projekt „Cyberbezpieczny Rząd” ma zwiększyć odporność państwa na tego typu ataki.

Projekt, jak poinformował resort, obejmuje działania w trzech obszarach: organizacyjnym, kompetencyjnym i technologicznym. W zakresie organizacyjnym planuje się przegląd oraz aktualizację, a tam, gdzie to konieczne – wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zaplanowano też przeprowadzenie audytów takich systemów. W zakresie kompetencyjnym przewidziano z kolei szkolenia dla pracowników organów administracji centralnej oraz organów publicznych. Szkolenia będą dotyczyć cyberbezpieczeństwa i obejmować między innymi symulowane cyberataki na użytkowników sieci i systemów informacyjnych w organizacji (na przykład tzw. phishing).

Trzeci komponent, technologiczny, zakłada wsparcie zakupu i wdrożenia systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług, które służą prewencji, detekcji i reakcji na zagrożenia cyberbezpieczeństwa.

– Dzięki tym inwestycjom administracja zyska konkretne narzędzia do budowania odporności na zagrożenia w sieci. To nie tylko kwestia technologii – potrzebne są jasne standardy, dobre zarządzanie i praktyczne umiejętności. Stawiamy na rozwiązania, które realnie poprawią jakość pracy urzędów i bezpieczeństwo obywateli – podkreślił, cytowany w informacji, wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Do 31 marca 2025 roku do konkursu przystąpiło 53 wnioskodawców. Wartość zgłoszonych projektów wyniosła ponad 276,6 mln zł, co oznacza realizację alokacji na poziomie ponad 79 procent Środki mogą otrzymać: 13 ministerstw (58,6 mln zł), 21 urzędów centralnych (94 mln zł), 16 urzędów wojewódzkich (112,9 mln zł), Komenda Główna Policji (10 mln zł), Służba Ochrony Państwa (930 tys. zł) oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku (116 tys. zł).

Resort podkreślił, że obecnie w Centrum Projektów Polska Cyfrowa trwa ocena złożonych wniosków. Po jej zakończeniu zostanie opublikowana lista rankingowa projektów, które otrzymają wsparcie. Następnie planuje się podpisanie umów o przyznanie grantów. Na realizację projektów przewidziano czas do sierpnia 2026 roku.

Ministerstwo podało, że dzięki przyznanym grantom wnioskodawcy będą mogli wdrożyć nowoczesne zabezpieczenia IT, lepiej chronić dane obywateli, podnieść poziom wiedzy pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz unowocześnić infrastrukturę techniczną i informatyczną.

– Cyberbezpieczeństwo to dziś element nowoczesnej obrony narodowej. Ataki na infrastrukturę państwa dzieją się codziennie, a ich skutki mogą sparaliżować instytucje i zagrozić obywatelom. Nie możemy działać dopiero wtedy, gdy coś się stanie. Ten program to konkret: narzędzia, ludzie, systemy – po to, by państwo działało sprawnie i było cyberodporne – podsumował cytowany w informacji wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Ministerstwo Cyfryzacji / Biznes Alert