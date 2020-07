Zyska: Ministerstwu klimatu zależy na jakości strategii energetycznej Energetyka

Mateusz Morawiecki (L), Ireneusz Zyska (Ś) i Michał Kurtyka / fot. Ministerstwo Klimatu

Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska odpowiada na apel podsekretarza stanu w ministerstwie aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa o jak najszybsze przyjęcie strategii energetycznej, czyli Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku czekającej na akceptację rządu. Minister Gryglas zaapelował o szybsze prace w panelu Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 2020 w którym brał udział także minister Zyska.

– Po pierwsze, to niedobra praktyka, kiedy minister, do tego podsekretarz stanu, poucza i krytykuje publicznie innego ministra tego samego rządu, w tym przypadku ministra klimatu. Dyskusji wewnątrz rządu służy format komitetów rady ministrów i zespołów międzyresortowych. Po drugie, uważam, że to niegrzeczne, aby krytykować pana Ministra Tchórzewskiego, byłego ministra energii, autora strategii energetycznej, kiedy ten nie uczestniczy w dyskusji i nie może odpowiedzieć na zarzuty. Po trzecie, ministerstwo klimatu, po przejęciu w marcu br. na podstawie ustawy działowej od ministerstwa aktywów państwowych odpowiedzialności dział energia, prowadzi prace nad projektem PEP2040 – wylicza wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. – W marcu i kwietniu prace utrudniała epidemia Covid19, ale nie przeszkodziła nam w zidentyfikowaniu obszarów, które będą podlegać zmianom i sformułować kierunków strategicznych, które powinny zostać przyjęte. Po czwarte wreszcie, ze względu wagę tego strategicznego dokumentu, nie znajduję uzasadnienia dla prowadzenia na tym etapie dyskusji publicznej nad kształtem PEP2040. Myślę, że wszystkim nam powinno zależeć na jakości tego dokumentu, a nie na publicznym mówieniu dla samego mówienia, że ma on powstać. To jest rzecz oczywista. Prawdopodobnie w tym roku zostanie przyjęta ambitna i odpowiedzialna Polityka Energetyczna Polski 2040 – podsumował minister.

Warto nadmienić, że wiceminister Zyska nie odpowiada za prace nad PEP2040.

Opracował Wojciech Jakóbik