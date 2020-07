Ministerstwo Klimatu: Wpłynął 100-tysięczny wniosek w programie Mój Prąd Alert

fot. Rapacka Patrycja/BiznesAlert.pl

Ministerstwo Klimatu poinformowało, że w programie Mój Prąd wpłynął 100-tysięczny wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej.

Program Mój Prąd

Minister klimatu Michał Kurtyka powiedział podczas konferencji, że dzięki programowi „Mój Prąd” fotowoltaika prosumencka cieszy się popularnością wśród Polaków. – Dzisiaj świętujemy 100-tysieczny wniosek od wnioskodawcy, który dołączył do grono osób, które postawił na zieloną energię. Mój Prąd przyczynia się do tego, że zmieniamy Polska energetykę i czynimy ją bardziej rozproszoną i bardziej przyjazna Polkom zapewniając niższe rachunki za energię. Mamy korzyści dla środowiska i rachunków – powiedział na konferencji prasowej.

Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska podkreśl, że resort klimatu cieszy się z faktu, że zrealizowanych zostało sto tysięcy wniosków, co oznacza sto tysięcy instalacji. – Rozwija to energetykę demokratyczną – powiedział Pełnomocnik OZE. Przypomniał o komunikacie PSE, według którego 1 lipca 2020 osiągnęliśmy ponad 2,1 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice. – Przeżywamy teraz boom inwestycyjny. Ogromna to zasługa programu Mój Prąd. Energetyka prosumencka stała się modą i bardzo się cieszymy – powiedział Zyska.

– Do NFOŚiGW wpłynęło już 100 tysięcy w wniosków. 56 tysięcy wniosków otrzymało ocenę pozytywną, 53 tysięcy wnioski to są tzw. wnioski umowy. Jesteśmy na półmetku drogi realizacji drogi realizacji programu Mój Prąd. – 100 tysięcy wniosków odpowiada kwocie dofinansowania w wysokości 0,5 mld zł oraz około 0,5 GW łącznej mocy zainstalowanej. Każdy wniosek obejmuje instalację o mocy 5-5,5 kW mocy – powiedział P.o. Prezesa NFOŚiGW Dominik Bąk. Poinformował, że dziennie do NFOiŚW wpływa od 500 do 700 wniosków.

Przedstawiciele resortu klimatu oraz NFOŚiGW poinformowali, że odwiedzą 100-tysięcznego wnioskodawcę – Odwiedzimy go bezpośrednio i przekażemy dyplom, który upamiętni dla nas ważny dla nas moment – zapowiedzieli.

Program Mój Prąd to instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, w szczególności segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Obecnie trwa drugi nabór programu, trwający do 18 grudnia 2020 roku.

Patrycja Rapacka