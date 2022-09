Buda: Jesteśmy przygotowani na trudne relacje z Unią Energetyka

– Mamy scenariusz „B”, na wypadek gdyby nasze relacje z Unią Europejską stały się szorstkie – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w rozmowie dla Polsat News.

Waldemar Buda fot. MFIPR

Waldemar Buda o KPO: Czekamy na radę Unii 9 września

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, w rozmowie dla Polsat News mówił o środkach Krajowego Planu Odbudowy, na których wypłacenie czeka polski rząd. – Jak skończą się zarzuty europejskich polityków wobec rządu Zjednoczonej Prawicy, to środki trafią do Polski – poinformował minister. – W obecnej sytuacji nie będziemy wisieć na klamce von der Leyen i Timmermansa i żebrać o te pieniądze – zaznaczył Waldemar Buda odnosząc się do relacji z komisarzami UE.

Jak podkreśla polityk, zostaną podjęte wszystkie możliwe kroki, żeby pieniądze trafiły do Polski. Jak dodał, wniosek o płatność zostanie złożony, jak tylko zostaną rozstrzygnięte kwestie formalne.

Rząd planuje ulgi w energetyce

– Rozważane jest obniżenie taryfy lub obniżki rachunków od wielkości zużycia – powiedział minister odnosząc się do wysokich cen energii. – Polacy wiedzą, że trzeba ograniczać korzystanie z energii i nie ma konieczności im tego przypominać – stwierdził i dodał, że rząd sam ogranicza zużycie energii. Minister zaznaczył, że eksperci stale analizują rynek.

Opracowała Maria Andrzejewska