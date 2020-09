Młodzieżowy Strajk Klimatyczny przejął stronę pełnomocnika ds. transformacji Alert

Organizacja Młodzieżowy Strajk Klimatyczny przejęła witrynę Artura Sobonia, pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa, w celu krytyki jego wizji zmian w tych sektorach.

– Kupiliśmy ogólnodostępną witrynę www.sobonartur.pl , którą poseł Soboń ma podpiętą do swoich Social Mediów za złotówkę. Przygotowaliśmy “stronę posła” w ten sposób, by obnażała fałszywe twierdzenia, którymi próbuje mydlić oczy górnikom i opinii publicznej po podpisanym porozumieniu. Operujemy ironią i żartem, jednak rzeczywistość jest smutna i niepokojąca – informuje MSK. – Przygotowanie planu neutralności klimatycznej do 2040 roku musi być priorytetem. Czekając teraz, będziemy działać pod dużo większą presją czasu później. W rzeczywistości chaosu coraz trudniejsze będzie planowanie przemyślanych strategii transformacji.

– Przejęliśmy stronę Artura Sobonia, bo jego słowa stoją w całkowitej sprzeczności do jego działań i tego, o co apelowaliśmy na strajku 25 września. Na dole strony znajdziecie dwa z naszych przemówień, które podsumowują sprawiedliwą transformację w kontekście prawdziwej, nie tylko politycznej, sprawiedliwości klimatycznej – czytamy w komunikacie MSK.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny krytykuje porozumienie rządu z górnikami o zamknięciu ostatniej kopalni węgla kamiennego Polskiej Grupy Górniczej w 2049 roku. – Strategia przedstawiana w porozumieniu może okazać się niemożliwa do wdrożenia w życie. Polityka Unii Europejskiej w ścisły sposób określa i reguluje możliwą pomoc publiczną dla sektora węglowego, realizowaną przez państwa członkowskie – ostrzegają aktywiści. – Równocześnie to właśnie Polska jako jedyny kraj członkowski, w 2019 roku odmówiła przyjęcia unijnego zobowiązania osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Przez tę decyzję, zgodnie z unijnymi zasadami może utracić aż 50 procent środków możliwych do przeznaczenia na transformację energetyczną.

– – Nie mam poczucia, że stoimy z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym po przeciwnych stronach. Przekonanie strony społecznej, w tym samych górników, że transformacja energetyczna to proces nieuchronny, powinno być docenione przez tych, którzy chcą ochrony klimatu. Wiem, że natura ludzi młodych jest dynamiczna. Myślę, że im starsi będą ludzie z MSK, tym bardziej będą cenić zgodę społeczną do transformacji. Ona nastąpi w odpowiednim czasie – uznał wiceminister Soboń w komentarzu w Gazecie Wyborczej.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny/Wojciech Jakóbik