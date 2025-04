Mocne wejście litewskiego inwestora na polski rynek magazynowy

Litewski fundusz inwestycyjny Nordspace planuje ambitną ekspansję w Polsce, stawiając na rozwój parków biznesowych w segmencie Small Business Units (SBU). Celem jest wybudowanie aż 100 takich obiektów, które mają zrewolucjonizować rynek powierzchni magazynowych dla małych i średnich firm. Pierwsze kroki już zostały postawione – w Jawczycach pod Warszawą trwa budowa inteligentnego parku biznesowego, który ma być wizytówką nowego podejścia do tego typu inwestycji.

Nordspace nie traci czasu – obecnie realizuje 10 projektów, z czego większość zlokalizowana jest przy trasach wjazdowych do Warszawy oraz w Poznaniu. Te lokalizacje nie są przypadkowe – bliskość dużych miast i dobre połączenia komunikacyjne to klucz do przyciągnięcia przedsiębiorców. W planach jest dalsza ekspansja: najpierw w największych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Poznań czy Wrocław, gdzie fundusz chce mieć po 5, a nawet 10 parków w każdym z tych miast, a następnie w mniejszych ośrodkach. Pierwsze obiekty mają zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku, co pokazuje szybkie tempo realizacji.

W Jawczycach powstaje kompleks liczący ponad 80 jednostek typu SBU. To modułowe przestrzenie o powierzchni od 40 do 120 metrów kwadratowych, które można łączyć w większe jednostki, jeśli najemca potrzebuje więcej miejsca. Taki elastyczny model ma wypełnić lukę na rynku, gdzie brakuje nowoczesnych, niewielkich powierzchni dla mikro- i małych firm. Do tej pory przedsiębiorcy często musieli zadowolić się wynajmem dużych magazynów na długie okresy lub pracować w nieodpowiednich warunkach, np. w garażach czy piwnicach.

Kto skorzysta na ofercie Nordspace?

Profil najemców w Polsce zaczyna przypominać ten znany z Litwy i Łotwy, gdzie Nordspace ma już doświadczenie. Wśród pierwszych klientów parku pod Warszawą są firmy z różnych branż: produkcja kosmetyków, car detailing, sklepy internetowe, szkoła nurkowania łącząca biuro z magazynem, a nawet przedsiębiorstwo dostarczające sprzęt na koncerty, które potrzebuje elastycznej przestrzeni dostępnej także w nocy. Jedna z marek modowych wykorzystała moduł jako showroom i biuro jednocześnie. To pokazuje, jak wszechstronne mogą być te obiekty – od magazynów po przestrzenie usługowe czy kreatywne.

Na Litwie i Łotwie najemcami są głównie firmy e-commerce, warsztaty samochodowe, studia projektowe, wypożyczalnie sprzętu czy podmioty szkoleniowe.

W Polsce trend zmierza w podobnym kierunku, co potwierdza uniwersalność koncepcji SBU. Nordspace stawia na mniejsze metraże niż typowe magazyny modułowe dostępne na rynku, które zwykle mają od 250 do 500 metrów kwadratowych. Mniejsze jednostki, poniżej 120 metrów, to odpowiedź na potrzeby firm, którym dotychczas brakowało nowoczesnych alternatyw.

Rynek magazynowy pod lupą

Polski rynek magazynów modułowych rozwija się od kilku lat, ale oferta Nordspace wyróżnia się elastycznością i mniejszymi rozmiarami jednostek. Standardowe SBU na rynku to większe powierzchnie, a mniejsze formaty – jeśli istnieją – często są w złym stanie technicznym: bez kanalizacji, ogrzewania czy dobrego dojazdu. Litewski inwestor chce to zmienić, oferując nowoczesne obiekty z pełnym zapleczem, które można dostosować do różnych celów biznesowych. W Jawczycach lokale będą wyposażone w osobne bramy i antresole, co zwiększa ich funkcjonalność.

Eksperci zauważają, że popyt na małe powierzchnie rośnie, bo małe firmy i startupy coraz częściej szukają profesjonalnych przestrzeni zamiast prowizorycznych rozwiązań. Nordspace celuje w niszę, która do tej pory była niedoceniana przez dużych graczy na rynku magazynowym. Jednocześnie inwestor korzysta z boomu na miejskie magazyny, napędzanego m.in. rozwojem e-commerce i potrzebą szybkiego dostępu do klientów w dużych miastach.

Property news / Mateusz Gibała