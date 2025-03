Prawie połowa wniosków o dotacje w Moim Prądzie wymaga poprawek

– Ponad 40 procent wniosków przyjętych do rozpatrzenia w szóstej edycji programu Mój Prąd wraca do poprawy i uzupełnienia – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednym z błędów jest zgłaszanie do dotacji urządzeń, które nie spełniają określonych kryteriów programu.

Nabór wniosków w programie Mój Prąd 6.0 będzie prowadzony do 29 sierpnia bieżącego roku lub do wyczerpania środków. Początkowo termin składania wniosków wyznaczono do 20 grudnia 2024 roku, potem został on wydłużony do 6 marca 2025 roku. Początkowo na tę edycję programu przeznaczono 400 milionów złotych, później zwiększono budżet do 1,25 miliardów złotych. Na początku marca dosypano kolejne 600 milionów złotych i obecnie budżet programu to 1,85 miliarda złotych.

Niekompletne i błędne wnioski

NFOŚiGW poinformował, że od drugiego września, czyli od startu szóstej odsłony programu wpłynęło ponad 86 tysięcy wniosków na kwotę ponad 1,2 miliarda złotych. Podkreślono jednak, że ponad 40 procent wniosków przyjętych do rozpatrzenia wraca do poprawy i uzupełnienia. Aplikacje w wielu przypadkach są niekompletne lub zawierają błędy. Brakuje np. odpowiednich dokumentów. Fundusz zwraca ponadto uwagę, że należy sprawdzić czy urządzenia, do których chce się uzyskać dotację, spełniają wymagania programu.

Właśnie zgłaszanie do dofinansowania urządzeń nie spełniających kryteriów programu Mój Prąd 6.0 jest jednym z najczęstszych błędów.

– Takie działanie prowadzi do odrzucenia wniosku o dofinasowanie. Ważne, aby instalacja była oparta na sprzęcie spełniającym wymagania programu, który określa ogólne parametry urządzeń – podkreślono.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do przyłączenia do dnia 31 lipca 2024 roku chodzi o urządzenia mające od 2 do 10 kW. Dla tych zgłoszonych do przyłączenia od 1 sierpnia 2024 roku jest to od 2 do 20 KW. Magazyn energii musi mieć pojemność co najmniej 2 kWh, którego cena za 1 kWh nie przekracza kwoty 6 tysięcy złotych. W przypadku magazynu ciepła pojemności wynosi min. 20 decymetrów sześciennych – tylko w zakresie typów urządzeń wpisanych w programie.

– Przed zakupem i montażem urządzeń należy sprawdzić, czy ich parametry odpowiadają specyfikacji zapisanej w programie – przypomniał Fundusz.

Generator Wniosków o Dofinansowanie

Aby zostać beneficjentem trzeba skorzystać z Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Konto GWD można założyć używając profilu zaufanego lub e-dowodu. Po zalogowaniu się należy: wypełnić formularz wniosku, załączyć wymagane dokumenty (w formacie PDF, JPG lub innym, który nie jest edytowalny); przesłać wniosek. NFOŚiGW podkreślił, że po wysłaniu wniosku nie będzie możliwa edycja ani zmiana załączników. Potem trzeba czekać na komunikat systemowy – wysyłany z adresu mp6@nfosigw.gov.pl, który pojawi się w przypadku konieczności korekty wniosku. Przypomniano, że warto również sprawdzać folder SPAM.

Fundusz dodał, że składając wniosek należy przedstawić faktury lub paragony dokumentujące zakup urządzeń oraz wykonanie instalacji. Faktury lub paragony muszą być imienne, zawierać pełne dane sprzedawcy, a także szczegółowy opis zakupionych urządzeń.

– Nie są tutaj uznawane umowy kupna sprzedaży, akty notarialnie itd. Brak jednej z faktur może prowadzić do odrzucenia wniosku. Wnioskodawca jest zobowiązany do załączenia dokumentacji potwierdzającej dokonanie płatności, np. potwierdzenie przelewu, dokument KP. Akceptowane są wyciągi bankowe pod warunkiem, że wszystkie dane poniżej będą widoczne: dane sprzedawcy, dane odbiorcy płatności, kwota transakcji, data transakcji – wyjaśniono.

Jeśli chodzi o płatności poprzez kredyt, to NFOŚiGW tłumaczy, że nie należy dołączać umowy kredytowej, lecz oświadczenie o dokonaniu płatności zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie programu.

– Jeżeli faktura została opłacona np. poprzez usługę PayU lub jako płatność Blik także konieczne jest złożenie oświadczenia o dokonaniu płatności. Zapis na fakturze „zapłacono/ opłacono” nie jest wystarczającym potwierdzeniem dokonania płatności. Brak potwierdzenia płatności może skutkować odrzuceniem wniosku – dodano.

Należy dołączyć protokół odbioru magazynu ciepła

Jeżeli beneficjent zgłasza do dotacji urządzenia dodatkowe jakim jest np. magazyn ciepła, to wymagane jest również przedstawienie protokołu odbioru.

– Jest to dokument potwierdzający zakończenie prac, montaż i uruchomienie urządzenia dodatkowego. Jego brak lub błędnie wypełniony dokument może skutkować koniecznością złożenia korekty wniosku. Protokół odbioru musi być wypełniony na wzorze obowiązującym dla danego naboru wniosków i zawierać wszystkie wymagane w nim informacje oraz podpisy. Nie są akceptowane protokoły odbioru na innych wzorach np. obowiązujących w danej firmie wykonującej montaż urządzenia – informuje NFOŚiGW.

Kolejnym ważnym elementem jest to, że wniosek o dotację musi zawierać zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), które potwierdza przyłączenie instalacji do sieci.

– Brak tego dokumentu skutkuje odrzuceniem wniosku bez oceny pozostałych dokumentów – podkreślono.

Fundusz przekazał, że innym błędem, który pojawia się przy składaniu wniosku, jest wpisanie dwa razy tego samego adresu mailowego pełnomocnika.

– Taki błąd także skutkuje odrzuceniem wniosku bez oceny złożonych dokumentów. Zanim wniosek zostanie wysłany, należy zweryfikować wszystkie dane w tym poprawność adresu mailowego – dodano.

Odrzucane są też wnioski, które zostały złożone przed dniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci lub ostatecznym zapłaceniem za wszystkie urządzenia zgłoszone do dofinansowania.

Dla kogo jest dofinansowanie?

Z programu Mój Prąd mogą skorzystać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i mają zawartą umowę kompleksową – umowę sprzedaży na wprowadzenie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji do 50 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dofinansowanie można otrzymać do instalacji paneli PV lub mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii lub magazynem ciepła. Wsparcie przeznaczone jest dla prosumentów (jednoczesnych producentów i konsumentów prądu), którzy ponieśli wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne po 1 stycznia 2021 roku.

Aby móc skorzystać z najnowszej edycji Mojego Prądu, prosument musi być rozliczany w systemie net-billing. W przypadku instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci od 1 sierpnia 2024 roku, aby otrzymać dotację, trzeba zainwestować również w magazyn energii lub magazyn ciepła.

W ramach szóstej edycji programu dofinansowanie do mikroinstalacji PV w przypadku inwestycji także w magazyn energii lub/i magazyn ciepła wynosi do 7 tysięcy złotych, a bez niego – do 6 tysięcy złotych. Do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 decymetrów sześciennych prosumenci mogą uzyskać do 5 tysięcy złotych dofinasowania, a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh – do 16 tysięcy złotych.

Biznes Alert / PAP