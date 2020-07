Południowe województwa są najaktywniejsze w programie Mój Prąd Alert

Fotowoltaika. Fot. Pixabay

Polski Instytut Ekonomiczny informuje w Tygodniku Gospodarczym, że najwięcej mikroinstalacji fotowoltaicznych wspartych programem „Mój Prąd” powstaje na południu kraju.

Program „Mój Prąd”

PIE podaje, że na koniec I kwartału 2020 roku łączna zainstalowana moc mikroinstalacji fotowoltaicznych (do 50 kW) wynosiła w Polsce niemal 1300 MW. Przypomnijmy, że moc zainstalowana w obszarze całej obszaru energetyki słonecznej w KSE na dzień 1 czerwca 2020 roku wyniosła 1953,1 MW. Oznacza to wzrost o 176,38 proc. rok do roku i o 6,57 procent w okresie maj 2020 – czerwiec 2020 roku.

Głównym instrumentem wsparcia zakupu mikroinstalacji fotowoltaicznych jest obecnie program Mój Prąd. W ciągu niespełna roku funkcjonowania programu całkowita liczba złożonych wniosków (w formie papierowej i elektronicznej) wyniosła łącznie 73 tysięcy i obejmowała projekty o łącznej mocy przeszło 400 MW. PIE informuje, że niemal 1/3 mocy zainstalowanych powstała przy wsparciu tego programu.

PIE zauważa, że program Mój Prąd cieszy się wysokim zainteresowaniem w południowych regionach Polski. – Z danych złożonych w formie e-wniosków wynika, że najwyższą łączną moc instalacji fotowoltaicznej wspartej w ramach programu odnotowuje województwo śląskie (38 MW), a najniższą województwo podlaskie (zaledwie 6 MW). Biorąc jednak również pod uwagę liczbę mieszkańców poszczególnych województw, dysproporcje te są znacznie mniejsze. Co ciekawe, jest wyraźna różnica między regionami południowymi i północnymi: przodują województwa małopolskie, śląskie i opolskie, zaś wśród ostatnich znajdują się województwa zachodniopomorskie, lubelskie (stanowiące pewien wyjątek) i podlaskie – czytamy w biuletynie.

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020”, z którego wynika, że w 2020 przybędzie 0,9 GW nowych mocy w energetyce słonecznej, a moc skumulowana może wynieść 2,5 GW. Dodatkowe działania powinny prowadzić do ugruntowania pozycji branży PV na rynku energii, rozwoju innowacji i eksportu urządzeń fotowoltaicznych „Made in Poland”. Wysokie tempo przyrostu mocy jest także przewidywane na kolejne dwa lata. W 2023 roku moc zainstalowana w fotowoltaice może osiągnąć 6,6 GW. W 2025 roku Polska ma duże szanse osiągnąć 7,8 GW.

Polski Instytut Ekonomiczny/Patrycja Rapacka