Morawiecki: Putin wie, że przegrywa wojnę i rozsiewa strach Bezpieczeństwo

– Putin wie, że już przegrywa wojnę i jedyne, co mu pozostało, to rozsiewanie strachu. Dlatego my nie możemy się dziś bać. Naszą bronią są odwaga i solidarność – powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Na wniosek szefa polskiego rządu posłowie uczcili minutą ciszy ofiary eksplozji w Przewodowie.

Mateusz Morawiecki w Sejmie RP. Fot. KPRM

Premier o eksplozji w Przewodowie

– Wczoraj w Przewodowie doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęło dwóch obywateli RP. Teraz czas na całościowe i dogłębne wyjaśnienie sprawy przez wszystkie służby, solidarne potępienie Rosji przez społeczność międzynarodową i twardą odpowiedź NATO i UE. Strachem żywią się tyrani i despoci, korzystając z niego jako narzędzia opresji i kontroli. Putin wie, że już przegrywa wojnę i jedyne, co mu pozostało, to rozsiewanie strachu. Dlatego my nie możemy się dziś bać. Naszą bronią są odwaga i solidarność. Dziś stoję przed Wami, jako premier RP i proszę o zachowanie spokoju, wykazanie się mądrością i być solidarnym, bądźmy razem. Proszę o to, bo strach zbija myślenie, a nim żywią się tyrani. Rosja wie, że nie wygrywa tej wojny, dlatego rozsiewa zamęt — zwrócił się do parlamentarzystów szef rządu.

– Rosja wie, że tę wojnę przegrywa, a na pewno jej nie wygrywa. Dlatego jedyne, co pozostało Kremlowi, to kłamstwa, propaganda, rozsiewanie zamętu, chaosu i właśnie strachu. Dlatego my nie możemy się dziś bać, naszą najskuteczniejszą bronią są zawsze odwaga i solidarność – te dwa słowa, te dwie wartości, dzięki którym Polacy pokonali niejedną dziejową przeszkodę, niejedną przeszkodę, przed jaką historia nas postawiła. Wierzę w to, że gdy jesteśmy razem, nic i nikt nas nie pokona — powiedział premier.

