Co kryje dno Morza Bałtyckiego przed budowniczymi offshore? Alert

Morska farma wiatrowa. Podstacja. Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

OWC, firma konsultingowa branży morskiej energetyki wiatrowej, która weszła niedawno na polski rynek, poinformowała o zidentyfikowaniu ryzyka geologicznego i geotechnicznego, które deweloperzy powinni mieć na uwadze przy budowie wiatraków na Morzu Bałtyku.

Dno Morza Bałtyckiego

Firma zidentyfikowała wiele potencjalnych ryzyk związanych w geologią i geotechniką, takich jak głazy, złoża gazu, uskoki geologiczne, pokłady kredowe czy zmienność warunków glebowych wraz z niepewnością dotyczącą głębokości podłoża skalnego. – Są to istotne zagrożenia, które deweloperzy powinni uwzględniać w ocenach swoich lokalizacji pod przyszłe projekty – mówi Łukasz Sikorski, dyrektor OWC w Polsce. Spółka wyjaśnia, że tereny przybrzeżne Polski są pokryte różnymi rodzajami osadów, od gliny, poprzez drobnoziarnisty piasek i gruboziarnisty piasek, po żwir i kamienie przy pokładach osadów grubości od 50 do 100 metrów.

– Chociaż Polska może odnieść znaczne korzyści z dobrze ugruntowanego lokalnego łańcucha dostaw offshore, która jest więcej niż zdolna do wytwarzania fundamentów, takich jak monopale i pale, a także konstrukcje typu jacket, geologia oczekiwana na polskich obszarach Morza Bałtyckiego wskazuje, że rodzaj fundamentów turbin, które mają być tutaj zastosowane, powinien być dokładnie oceniona – dodaje Sikorski. Wyniki badania mają zostać zaprezentowane podczas webinarium zorganizowanego przez OWC w dniu czwartego listopada 2020 roku, a pełny raport zostanie opublikowany tydzień później, 11 listopada 2020 roku.

Plany offshore

Tego lata przedstawiciele polskiego rządu i energetyki wiatrowej podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Możliwości Bałtyku mają pozwolić na zainstalowanie 28 GW nowej mocy do 2050 roku. Zgodnie z projektem Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku na Bałtyk może powstać od 8 do 11 GW. Do 2030 roku, zgodnie z planami koncernów energetycznych, może powstać ponad 5 GW mocy. System wsparcia dla pierwszych projektów offshore przewiduje moc do 5,9 GW. Obecnie Polska pracuje nad planem zagospodarowania przestrzennego na morzu, który ma dodać kolejne obszary na rzecz lokalizowania morskiej energetyki.

OWC to firma będąca konsultantem oferującym usługi w ramach rozwoju projektów, usług inżynieryjnych i technicznego due diligence. Jest to podmiot będący częścią Grupy AqualisBraemar ASA notowanej na giełdzie w Oslo.

Bartłomiej Sawicki