Moskwa: Chcemy dokonać transformacji, ale nasze podejście musi być realne Energetyka

Anna Moskwa. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa uczestniczyła w 4. Forum Akademicko-Gospodarczym „Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu”. Głównym tematem konferencji, która odbyła się 16 lutego 2022 roku, były zmiany zachodzące w gospodarce, w tym także w sektorze energetyki.

Jak podkreśliła podczas konferencji minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, sektor energetyki to obszar wielkich zmian i wyzwań. – Rok 2022 to czas przyspieszenia inwestycji w energetyce i negocjacji unijnego Pakietu Fit for 55. Chcemy transformacji energetycznej, ale nasze podejście do niej musi być realne. Chcemy się zmieniać, chcemy iść w kierunki nisko- i zeroemisyjnym, ale jednocześnie pokazujemy, w jakim punkcie wyjścia w transformacji energetycznej się znajdujemy – powiedziała.

Minister Anna Moskwa zwróciła także uwagę, że w przypadku rozwoju technologii wodorowych, możemy budować innowacje w tym obszarze. – Patrząc na to jak rozwijane są w Polsce technologie wodorowe, możemy budować innowacje zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Dobrym przykładem może być zastosowanie wodoru w transporcie publicznym, co było widoczne w przypadku programu Zielony Transport Publiczny – podkreśliła.

Szefowa resortu klimatu i środowiska mówiła również o rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). – Wspieramy wiele gałęzi OZE, w tym szczególnie rozwój morskiej energetyki wiatrowej, wiatraków na lądzie czy fotowoltaiki. Za sprawą programu „Mój Prąd” liczba prosumentów w Polsce zbliża się do miliona – mówiła Anna Moskwa.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Michał Perzyński